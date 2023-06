Spis treści: 01 Ile kosztuje abonament Legimi i jaka jest biblioteka ebooków i audiobooków?

Ile kosztuje abonament Legimi i jaka jest biblioteka ebooków i audiobooków?

Legimi ma przede wszystkim bogatą bibliotekę — jak możemy przeczytać na stronie, znajdziemy tu 200 tysięcy tytułów, a liczba ta rośnie z roku na rok. Nie wiesz, czy książki, które Cię interesują, są na stronie? Nic straconego. W każdym momencie można odwiedzić witrynę i przejrzeć katalog. Nasze wyszukiwanie możemy przefiltrować według formatu, rodzaju abonamentu, ceny produktu, języka, a także kategorii książki.

Trzeba przyznać, że platforma ta jest też bardzo elastyczna, jeśli chodzi o rodzaje umów, jakie możemy z nią zawrzeć. Mamy opcję na wykupienie abonamentu bez limitu stron lub z limitem (możemy też z abonamentem kupić czytnik, co będzie idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcieliby takie urządzenie posiadać — możliwości abonamentowych jest mnóstwo, a oferowany czytnik to inkBOOK Calypso Plus).

Jeśli chcemy kupić abonament bez czytnika, również mamy ogrom opcji. Możemy wybrać subskrypcję miesięczną bez limitu na 12 miesięcy — tu dostaniemy ebooki i audiobooki w kwocie 44,99 zł lub same ebooki za 39,99 zł po promocyjnych cenach. Abonament miesięczny w ramach umowy na czas nieokreślony jest droższy — 49,99 zł zapłacimy za opcję zawierającą ebooki i audiobooki, natomiast 44,99 zł za same ebooki.

Jeżeli chcielibyśmy płacić mniej, nie interesują nas audiobooki i wystarczą nam np. około 3 książki miesięcznie do przeczytania, to możemy wybrać też opcję z abonamentu miesięcznego z limitem. Za 1500 stron (czyli jak podaje Legimi — średnio 3 książki) zapłacimy 29,99 zł. Możemy też wybrać limit 1000 stron (czyli około 2 książki) za 24,99 zł albo 300 stron (średnio 1 książka) za 9,99 zł.

Każdą z tych opcji można wypróbować za darmo przez 7 dni. Wybrane abonamenty oferują nam też różne benefity — np. możliwość korzystania z subskrypcji na różnych urządzeniach.

O czym jednak trzeba wspomnieć, to że aplikacja Legimi na komputery zatrzymała się gdzieś w zamierzchłych czasach i ani myśli dotrzeć do 2023 roku — jest niewygodna, nieintuicyjna i nie można w niej odsłuchać audiobooków. Czemu? Wie to zapewne samo Legimi i pewnie się z nami nie podzieli, ale taka rzecz nie powinna mieć miejsca.

Do aplikacji na urządzenia mobilne właściwie nie mam zarzutów.

Cena Empik Go. Jaka jest biblioteka audiobooków, ebooków i podcastów?

Konkurencyjną ofertę ma także Empik. W bibliotece znajdziemy ponad 100 tysięcy tytułów i tak jak w przypadku Legimi, możemy ten katalog przejrzeć. Co jednak wyróżnia Empik, to że dostępne są także podcasty, ale i seriale oryginalne tworzone w ramach Empik Go Originals. Aplikacja jest bardzo przejrzysta i działa bez zarzutów. Ma też bardzo przydatne ustawienia — z łatwością zmienimy font, jego wielkość albo kolor tła, ale też czas uśpienia telefonu — jeśli np. audiobooków słuchamy do snu.

Tu również mamy dość sporo opcji abonamentowych. Możemy wykupić wersję Go Mini — za 24,99 zł miesięcznie, które zapewnia nam dostęp do całej biblioteki, z której możemy wybrać 2 dowolne tytuły na miesiąc. Jeżeli to nam nie wystarczy, możemy wykupić opcję Go Max za 44,99 zł miesięcznie, w ramach której skorzystamy z zasobów portalu bez ograniczeń.

Jeżeli interesuje nas wersja Go Max, ale wydaje nam się za droga, możemy ją dostać w nieco niższej cenie. Warunek jest jeden — musimy nabyć abonament w płatności jednorazowej na dłuższy czas, tzn. na 90 dni kosztuje on 134,97 zł, na 180 dni 219,99 zł, a za 360 dni zapłacimy 399,99 zł (wtedy kwota "miesięczna" wychodziłaby 33,34 zł).

Storytel do słuchania. Ceny, pakiety, biblioteka

Jeśli słuchanie i czytanie to nasz konik, to zainteresować może nas też Storytel. W swojej ofercie posiada ponad 400 tysięcy tytułów i trzeba przyznać, że pod tym względem pozamiatało konkurencję. W bibliotece znajdziemy też produkcje Storytel Original. W każdej chwili możemy przejrzeć dostępny katalog. Tytuły wyszukamy po różnych filtrach, strona oraz aplikacja są też bardzo przejrzyste i wygodne w obsłudze.

Mamy do wyboru trzy opcje abonamentowe. Unlimited daje nam możliwość słuchania oraz czytania bez limitów, co zdecydowanie powinno się spodobać molom książkowym. Kosztuje 39,90 zł za miesiąc, zatem nie aż tak tanio, jak u poprzedników. Mamy też jednak opcję tańszą, Basic, która umożliwia nam słuchanie i czytanie przez 10 godzin miesięcznie w cenie 18,90 zł za miesiąc. Dostępna jest także opcja Family na 2-3 konta, umożliwiająca korzystanie z usługi bez limitów za 49,90 zł miesięcznie.

Każdą z opcji możemy wypróbować za darmo przez 7 dni.