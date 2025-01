Mało miejsca na Google Drive? Darmowe i płatne odpowiedniki

Dysk Google to jedno z najpopularniejszych rozwiązań do przechowywania danych w chmurze. Użytkownicy korzystają z niego, by przechowywać zdjęcia, dokumenty, filmy i inne pliki w sposób wygodny i łatwo dostępny z dowolnego urządzenia. Google oferuje jednak bezpłatnie jedynie 15 GB miejsca, które często szybko się zapełnia. Jeśli twój Dysk Google jest pełny, warto rozważyć alternatywne opcje.