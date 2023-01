Moje zdjęcia w chmurze. Jak je tam zapisać i ile to kosztuje?

Spis treści: 01 Moje zdjęcia w chmurze, czyli gdzie przechowywać zdjęcia?

02 Google Drive. Najpopularniejsze rozwiązanie do przechowywania zdjęć

03 Dropbox do przechowywania zdjęć w chmurze

04 iCloud dla użytkowników sprzętu Apple

05 Chmura One Drive od Microsoftu

06 Flickr i moje zdjęcia w chmurze

Moje zdjęcia w chmurze, czyli gdzie przechowywać zdjęcia?

Oprócz tego, jak zapisać zdjęcia w chmurze, równie ważna jest wiedza, gdzie można je przechowywać. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, należy skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań chmurowych. Do najpopularniejszych należą:

Google Drive,

Dropbox,

iCloud,

One Drive,

Flickr.

Google Drive. Najpopularniejsze rozwiązanie do przechowywania zdjęć

Ponieważ większość użytkowników telefonów jest stale połączonych ze swoim kontem Google, do synchronizacji z tym narzędziem wystarczy kilka kliknięć.

Jak zapisać zdjęcia w chmurze Google Drive? Najpierw trzeba się zalogować do swojego konta lub je założyć. Następnie otworzyć aplikację Zdjęcia Google i w prawym górnym rogu kliknąć zdjęcie profilowe lub inicjał konta. W ustawieniach trzeba wybrać "Ustawienia zdjęć", a następnie "Kopia zapasowa i synchronizacja". Tutaj można włączyć tę opcję.

Reklama

Ile kosztuje Google Drive? Każdy użytkownik konta Google otrzymuje 15 GB bezpłatnego miejsca na dane, dzielonego na Gmail, Dysk Google i Zdjęcia Google. Jeśli jest potrzeba, aby zwiększyć miejsce na dane, można kupić subskrypcję Google One.

Ceny zaczynają się od 8,99 zł za miesiąc (do 100 GB), aż po 46,99 zł, jeśli przydadzą się aż 2 TB danych. Najbardziej opłacalny jest roczny plan, który pozwala zaoszczędzić nawet 17% kosztów.

Co ważne, w pakiecie Google One znajduje się także profesjonalna pomoc ekspertów Google, i możliwość podzielenia się subskrypcją nawet z pięcioma osobami!

Dropbox do przechowywania zdjęć w chmurze

Dzięki pakietowi Dropbox Basic użytkownik ma bezpłatny i łatwy dostęp do plików na różnych urządzeniach, np. w telefonie, tablecie i komputerze z systemem Windows lub Mac. Wystarczy zainstalować aplikację, by korzystać z folderu Dropbox na komputerze.

Zdjęcie Mniej zapłacimy przy rocznej płatności za usługę chmury Dropbox. / 123RF/PICSEL

Ile kosztuje Dropbox? Darmowy pakiet Basic to jedynie 2 GB miejsca. Za 11,99 euro można sobie zagwarantować 2 000 GB miejsca, a za 19,99 euro pakiet rodzinny o takiej samej wielkości. Dostęp do niego otrzyma nawet sześć osób.

Jest też pakiet profesjonalny z 3000 GB danych za 32,99 euro.

iCloud dla użytkowników sprzętu Apple

Użytkownicy iPhone'ów albo iPad'ów mogą korzystać z aplikacji iCloud. Aplikacja zapewnia wirtualny dysk, do którego jedynym warunkiem dostępu jest połączenie z internetem.

Aby zalogować się do chmury iCloud, wystarczy podać dane logowania do konta Apple: login Apple ID oraz hasło.

Zdjęcie iCloud to dobra opcja dla użytkowników iPhone'ów / 123RF/PICSEL

Ile kosztuje iCloud? Za darmo otrzymuje się możliwość przechowania 5 GB danych. W zależności od wybranego pakietu pojemność dysku iCloud można rozszerzyć do 50 GB, 200 GB lub 2 TB. Ceny pakietów wynoszą kolejno 3,99, 11,99 i 39,99 zł miesięcznie.

Co ważne, w przypadku wszystkich płatnych pakietów pamięcią można dzielić się z pięcioma członkami rodziny.

Chmura One Drive od Microsoftu

OneDrive to popularne rozwiązanie od Microsoftu. Umożliwia przenoszenie wybranych plików do chmury, grupowanie ich w folderach i udostępnianie innym użytkownikom. Z dysku można korzystać na tablecie, smartfonie i komputerze.

Usługa działa bardzo prosto. Kiedy użytkownik dokona zmian w synchronizowanym obszarze na komputerze, modyfikacje dokonają się jednocześnie w chmurze.

Ile kosztuje One Drive? Użytkownik za darmo otrzymuje 5 GB miejsca na dysku. Pakiet 100 GB to koszt 7,99 zł miesięcznie, 1 TB kosztuje 29,99 zł, a 6 TB (pakiet Family, gdzie przypada 1000 GB na każdego użytkownika) - 42,99 zł.

Warto też rozważyć zakup usług Office 365, która oprócz pakietu biurowego zawiera roczny dostęp do One Drive.

Zdjęcie Warto też rozważyć zakup usług Office 365, która oprócz pakietu biurowego zawiera roczny dostęp do One Drive. / 123RF/PICSEL

Flickr i moje zdjęcia w chmurze

Flickr to serwis internetowy stworzony do gromadzenia i udostępniania zdjęć cyfrowych online. Dawniej to miejsce było najlepsze do przechowywania zdjęć, jednak wraz z monetyzacją chmurowych rozwiązań Flickr zmienił limit darmowego pakietu z 1 TB do... 1000 zdjęć.

Flickr Pro oferuje nielimitowane miejsce za 4,49 euro miesięcznie przy rozliczeniu rocznym, a 5,99 euro przy miesięcznym.

Zdjęcie Zdjęcia można też przechowywać w chmurze Flickr. / 123RF/PICSEL