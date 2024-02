Spis treści: 01 Ulga na internet 2024. Dla kogo?

Ulga na internet 2024. Dla kogo?

Ulga na internet przysługuje wszystkim osobom fizycznym w Polsce, ale jej rozliczenie możliwe jest tylko dwa razy. Dlatego chcąc z niej skorzystać w 2024 roku, należy zrobić to pierwszy raz lub mieć pewność, że odliczono ją od podatku tylko w 2023 roku. Wynika to z faktu, że rozliczenie jest możliwe wyłącznie dwa razy i tylko w następujących po sobie latach.

Jeśli więc chcemy skorzystać z ulgi na internet w tym roku, to musimy się upewnić, że nie robiliśmy tego wcześniej, a jeśli tak, to nastąpiło to wyłącznie w zeszłym roku, a nie w poprzednich latach. Dla przykładu, jeśli rozliczyliśmy ulgę internetową w 2022 roku, to w obecnym rozliczeniu nie będzie to możliwe.

Ulga przysługuje tylko wtedy, gdy podatnik w roku podatkowym poniósł wydatki związane z użytkowaniem internetu i ma na to odpowiednie faktury. Nie ma znaczenia, czy jest to łącze stałe, czy internet mobilny. Ulgą nie jest natomiast objęty np. zakup sprzętu (routera WiFi), opłata aktywacyjna czy serwis.

Ulga internetowa. Ile można odliczyć od dochodu w PIT?

Ministerstwo Finansów podaje, że ulgę na internet odliczamy w zeznaniu podatkowym od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Górny limit dla ulgi na internet w roku podatkowym wynosi 760 złotych. Taką kwotę maksymalną można uzyskać w ramach odliczenia od dochodu, rozliczając się z urzędem skarbowym samodzielnie. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku małżeństw, które składają do fiskusa jedną i wspólną deklarację PIT.

Małżeństwa rozliczające się z podatków wspólnie mogą podwoić w danym roku ulgę za internet do maksymalnie 1520 złotych, bo każdemu z nich przysługuje taka sama kwota w wysokości 760 zł. W tym przypadku imiona i nazwiska obu płatników powinny być umieszczone na fakturach lub rachunkach od dostawcy internetu, które dla urzędów skarbowych stanowią dowód na poniesione na ten cel wydatki. W przeciwnym wypadku sprawa może być rozpatrywana przez urzędników indywidualnie.

Jak odliczyć ulgę na internet w PIT 2024?

Ulga na internet przysługuje podatnikom, którzy skorzystali z niej w zeszłym roku lub nie robili tego wcześniej. Zwrot można uzyskać poprzez wypełnienie odpowiednich pól w stosownej deklaracji składanej do urzędu skarbowego za ubiegły rok. Jest to możliwe również w ramach systemu Twój e-PIT, który zostanie udostępniony podatnikom od 15 lutego. Informacje o uldze umieszcza się w załączniku o nazwie PIT/O.

Pamiętajmy, że odliczając ulgę za internet za poprzedni rok, należy posiadać rachunki lub faktury wystawione za opłaty w 2023 r. Stanowią one dla urzędów skarbowych dowód na wykazane w deklaracji wydatki. Dokumentów nie trzeba wysyłać do fiskusa, ale urzędnik może o nie poprosić w przypadku kontroli.