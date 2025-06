Meta idzie na wojnę z aplikacjami do generowania fałszywych zdjęć

Wraz z rozwojem generatywnej AI, zjawisko "nudify" narasta w niepokojącym tempie . Powstały tysiące aplikacji, które przy pomocy jednego kliknięcia, potrafią "rozebrać" sfotografowaną osobę. W wielu przypadkach ofiary dowiadują się o tym dopiero wtedy, gdy zmanipulowany obraz zaczyna krążyć w sieci. Według Alexa Mantzarlisa, autora bloga Faked Up, na Facebooku i Instagramie opublikowano już co najmniej 10 tysięcy reklam promujących tego typu aplikacje.

Mimo działań Meta, CrushAI i podobne firmy wciąż znajdują sposoby, by omijać regulaminy , m.in. przez tworzenie nowych domen i zmienne reklamy, które ukrywają swoje prawdziwe przeznaczenie. W związku z tym firma Marka Zuckerberga postanowiła wytoczyć poważne prawne działa, bo jak przekonuje w swoim oświadczeniu, ochrona społeczności to podstawa.

Zagrożenie dotyczy szczególnie najmłodszych użytkowników internetu. Organizacja charytatywna NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) ostrzega, że przestępcy zaczęli wykorzystywać aplikacje do tworzenia nielegalnych obrazów dzieci.