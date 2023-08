Nie daj się fałszywym opiniom w internecie. Jak je rozpoznać?

Gdy przymierzamy się do kupienia czegoś w sieci, zapewne większość z nas zwraca uwagę na oceny i opinie internautów, którzy nabyli dany produkt. Czasami jedna recenzja jest w stanie zmienić naszą wstępną decyzję co do zakupu, a sprzedawcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak istotne są opinie. Nie bez powodu powstają firmy, które... oferują wystawianie pozytywnych ocen za pieniądze. Moralnie sprawa bardzo średnia, ale i kłopotliwa — no bo jak rozpoznać, która z recenzji była wystawiona przez osobę, która faktycznie kupiła produkt?

Zdjęcie Produkt albo usługa online ma mnóstwo pozytywnych recenzji, które... brzmią jakoś dziwnie? Uważaj na fałszywe opinie / Firmbee.com / Unsplash