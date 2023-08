Bank ostrzega klientów przed konsekwencjami

Oczywiście w bankowości elektronicznej nic nie ginie i pieniądze, które były wypłacane z kont, gdzie ich fizycznie nie było, będą musiały zostać zwrócone. Poniżej oficjalne oświadczenie Bank of Ireland, które zostało udostępnione po awarii systemu.

"Chcielibyśmy przypomnieć klientom, że jeżeli dokonają przelewu lub wypłaty, na kwotę przekraczającą ich dostępne środki, to ich konta zostaną odpowiednio obciążone. Chociaż jesteśmy świadomi, że klienci mogą nie być w stanie sprawdzić swojego salda w tym czasie, nie powinni wypłacać ani przelewać środków, jeśli istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia salda."

Bankomaty to maszyny, które często służą do wykradania pieniędzy i robią to również hakerzy. Istnieją różne sposoby na to, aby opróżniać je ze zgromadzonej tam gotówki. W tym celu wykorzystywane są różne techniki i w przeszłości był to m.in druk 3D. W ten sposób dało się tworzyć nakładki na sloty do kart oraz klawiaturę numeryczną, które następnie służyły do wykradania danych.