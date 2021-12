Technologia Polsat gotowy do transmisji na żywo w 4K HDR. Oto najnowocześniejszy na świecie wóz transmisyjny [WIDEO]

Już dzisiaj Polsat Box (wcześniej Cyfrowy Polsat) wprowadzi nowy układ kanałów we wszystkich dekoderach. Zmiany pojawią się zarówno w odbiorze telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej. Od teraz lista programów będzie o wiele bardziej intuicyjna i będzie bazować na układzie tematycznym, co dodatkowo zwiększy komfort z korzystania usług telewizyjnych Polsatu.

Kanały w Polsat Box zostały przypisane konkretnej kategorii i pogrupowane w "setki". Oznacza to, że programy w przedziale 200-299 będą tematycznie różnić się o tych, które znajdą się na miejscach od 300 do 399.

Polsat Box - nowa lista kanałów tematycznych

Pozycje 1 - 199 - stacje ogólnotematyczne oraz dotychczasowy układ kanałów;

Pozycje 200 - 299 - kanały z Grupy Polsat Plus, m.in: Polsat, Polsat Sport, Polsat Cafe, Polsat Film, Polsat Seriale, Polsat Comedy Central Extra, Polsat Jim Jam;

Pozycje 300 - 399 - kanały sportowe, m.in. Polsat Sport Premium, Eurosport 1 i 2, Eleven Sports, CANAL+ SPORT3 i 4, Fightbox HD, Golf Channel Polska;

Pozycje 400 - 499 - kanały z bogatą ofertą filmów i seriali, m.in.: HBO, Cinemax, AXN, BBC First, FOX Comedy, FilmBox Premium;

Pozycje 500 - 599 - stacje dla dzieci, m.in. Nickelodeon, Polsat Jim Jam, Cartoon Network, Da Vinci, Disney Channel;

Pozycje 600 - 699 - kanały z treściami edukacyjnymi, m.in. Discovery, HISTORY, Animal Planet HD, BBC Earth, National Geographic;

Pozycje 700 - 799 - kanały rozrywkowe, lifestylowe oraz muzyczne, m.in. Polsat Cafe, TLC, Food Network, Insight TV UHD, Eska TV, 4 FUN TV;

Pozycje 800 - 899 - wszystkie kanały premium, m.in. HBO, Eleven Sports 1 4K, Insight TV Ultra HD, Polsat Sport Premium, VOD;

Pozycje 900 - 999 - kanały informacyjne i niekodowane (dostępne tylko w TV satelitarnej), m.in. Polsat News, Wydarzenia 24, TVN 24, CNN, BBC World News, EuroNews.

Polsat stale rozwija swoje usługi Box. Już teraz w bogatej ofercie telewizyjnej każdy będzie w stanie odnaleźć coś dla siebie. Operator nie ogranicza się tylko i wyłącznie do telewizji i oferuje również internetowy dostęp do serwisów online w postaci Polsat Box Go i HBO GO. Aktualizacja listy kanałów w dekoderach zostanie przeprowadzona automatycznie i nie będzie wymagała dodatkowych działań po stronie klientów.