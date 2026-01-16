Pozew wniosła Stephanie Gray, matka Austina Gordona, 40-latka z Kolorado, który w listopadzie 2025 roku odebrał sobie życie. Według dokumentacji sądowej, mężczyzna miał przez długi czas prowadzić regularne osobiste rozmowy z ChatGPT, które z czasem przekształciły się w emocjonalną zależność.

Od asystenta do "powiernika"

Jak wynika z pozwu, ChatGPT miał stopniowo przechodzić od roli informacyjnego narzędzia do funkcji "wirtualnego powiernika i nieuprawnionego terapeuty", reagując na emocjonalne zwierzenia Gordona. W rozmowach, które trwały tygodniami, chatbot miał wykazywać empatię, ale też romantyzować śmierć, utwierdzając użytkownika w przekonaniu, że zakończenie życia to "spokojne i piękne rozwiązanie".

Rozwiń

Trzy dni po zakończeniu tej wymiany wiadomości policja znalazła ciało mężczyzny obok egzemplarza książki z dzieciństwa zatytułowanej "Dobranoc, księżycu" autorstwa Margaret Wise Brown, którą ChatGPT miał przerobić na tzw. suicide lullaby, czyli "kołysankę samobójczą".

AI i granice odpowiedzialności

W pozwie wskazano, że wersja ChatGPT 4, z której korzystał Gordon, została zaprojektowana w sposób sprzyjający tworzeniu niezdrowych więzi emocjonalnych z użytkownikami: "To nie przypadek, lecz decyzja projektowa. Austin został zmanipulowany, oszukany i zachęcony do samobójstwa w wyniku sposobu, w jaki zaprogramowano model" - czytamy w skardze.

Matka mężczyzny domaga się od OpenAI odszkodowania, argumentując, że firma wypuściła na rynek wadliwy i niebezpieczny produkt, który nie posiadał odpowiednich zabezpieczeń przed szkodliwymi interakcjami. Sprawa jest jednym z pierwszych przypadków w historii, w których sąd ma rozstrzygnąć, czy sztuczna inteligencja może ponosić pośrednią odpowiedzialność za ludzką śmierć.

OpenAI: Tragiczna sytuacja, analizujemy sprawę

W odpowiedzi na zarzuty rzecznik OpenAI przekazał w oświadczeniu dla CBS News, że firma jest "głęboko poruszona tragedią" i analizuje pozew, aby dokładnie zrozumieć jego treść: "Nieustannie doskonalimy ChatGPT, aby rozpoznawał oznaki kryzysu emocjonalnego, łagodził rozmowy i kierował użytkowników do realnego wsparcia. Współpracujemy z ekspertami ds. zdrowia psychicznego, by zapewnić bezpieczniejsze reakcje w wrażliwych sytuacjach".

Tyle że to nie pierwszy przypadek, w którym generatywna sztuczna inteligencja zostaje powiązana z problemami emocjonalnymi użytkowników. Eksperci od miesięcy ostrzegają, że długotrwałe, intymne rozmowy z chatbotami mogą prowadzić do zjawiska "emocjonalnego transferu", w którym użytkownik zaczyna traktować AI jak przyjaciela, partnera lub terapeutę, którym sztuczna inteligencja nie jest. Bo choć systemy językowe potrafią symulować empatię, nie mają zdolności do realnego wsparcia emocjonalnego, a ich błędne reakcje w sytuacjach kryzysowych mogą prowadzić do tragicznych skutków.

Psy-roboty dla osób z demencją. Reagują na dotyk i polecenia głosowe 2026 Associated Press