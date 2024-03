Plus rozszerza zasięg sieci 5G i internetu światłowodowego

Internet mobilny od Plusa

23 miliony osób w 1150 mniejszych i większych miejscowościach we wszystkich województwach mogą korzystać z internetu mobilnego 5G w Plusie (3700 stacji bazowych).

Plus powiększa także zasięg sieci 5G Ultra. Rozwiązanie to wykorzystuje agregację, czyli łączenie 3 pasm radiowych - dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz) - do szybkiej transmisji danych.

Technologia 5G Ultra jest obecnie dostępna w 257 mniejszych i większych miejscowościach na terenie całego kraju. Aktualnie 5G Ultra obsługuje blisko 1000 stacji. Dzięki temu w zasięgu internetu mobilnego szybkiego jak światłowód jest już 6 milionów osób.

Z zalet sieci 5G oraz 5G Ultra mogą bez dodatkowych opłat korzystać wszyscy klienci posiadający ofertę abonamentową, na kartę i internetową od Plusa oraz Plusha. Wystarczy posiadać smartfon lub router obsługujący tę technologię oraz przebywać w zasięgu sieci. Dzięki temu klienci zyskują szybki transfer danych oraz płynne korzystanie z usług online, takich jak strumieniowanie wideo w jakości 4K lub 8K, gry w chmurze bez opóźnień, oglądanie relacji na żywo bez zacinania, szybkie pobieranie plików, przesyłanie dużych załączników w krótkim czasie oraz efektywne działanie wielu urządzeń jednocześnie podłączonych do sieci.

Internet stacjonarny, czyli światłowód od Plusa

Plus rozwija także szybki internet stacjonarny. Aktualnie w zasięgu światłowodu od Plusa jest już ponad 6 milionów domów i mieszkań, czyli 13 milionów mieszkańców Polski we wszystkich województwach.

Użytkownicy mogą korzystać z internetu światłowodowego z prędkością do nawet 1 Gb/s, który gwarantuje pracę i naukę zdalną bez zakłóceń, czy bezproblemowe działanie wielu urządzeń podłączonych do sieci.

Dostępność Plus Światłowód w swoim domu można sprawdzić na stronie internetowej.

Plany rozwoju internetu mobilnego w Plusie

Plus przygotowuje się do dalszej rozbudowy sieci 5G, aby zapewnić użytkownikom usługę o jak najlepszych parametrach. W najbliższych miesiącach, dzięki planowanej agregacji pasma C z dotychczasowymi zasobami radiowymi, użytkownicy zyskają dostęp do internetu mobilnego z maksymalną prędkością technologiczną do 2 Gb/s. Wzrost prędkości oraz zwiększenie pojemności sieci jeszcze bardziej podniosą jakość oferowanych usług.

Lista miejscowości z dostępem do sieci 5G

Zasięg 5G jest dostępny w następujących miejscowościach (nowe lokalizacje zaznaczone są pogrubioną czcionką):

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów-Gorce, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Jeżów Sudecki, Biskupice Podgórne, Bolesławiec, Chocianów, Dobroszyce, Głogów, Jawor, Lubiąż, Lubin, Ludwikowice Kłodzkie, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Piława Górna, Prochowice, Prusice, Świdnica, Trzebnica, Twardogóra, Ząbkowice Śląskie, Jelcz-Laskowice, Strzelin, Kłodzko, Wołów, Strzegom, Świebodzice, Polkowice, Szklarska Poręba, Bardo, Milicz, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Kamienna Góra, Pęgów, Smolec, Świerzawa, Międzybórz, Żerniki Wrocławskie, Dzierżoniów, Syców, Pszenno, Mirków, Głuszyca, Jaroszów, Międzylesie, Mirsk, Świeradów-Zdrój, Zgorzelec, Trzebina, Lubomierz, Piechowice, Karpacz, Oleśnica Śląska, Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Walim, Szczytna, Jedlina Zdrój, Węgliniec, Sobótka, Chojnów, Świdnica Śląska, Mysłakowice, Bolesławiec Śląski, Grabownica, Ścinawa, Rzeplin, Zacharzyce, Jordanów Śląski, Lutomia, Nowogrodziec, Stara Góra, Mieroszów, Siechnice, Przemków, Bystrzyca, Bukowice, Bielawa, Brzeg Dolny, Lwówek Śląski, Bolków, Lubań, Wąsosz, Oława, Siedliska.





