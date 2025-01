Światłowód w Plusie to doskonałe rozwiązanie dla gospodarstw domowych, które cenią sobie niezawodność, szybkość oraz możliwość podłączenia do internetu wielu urządzeń jednocześnie. Teraz w Plusie oferta Plus Światłowód z szybkością do 300 Mb/s dostępna jest za 0 zł (z rabatami) na 12 miesięcy, czyli cały okres trwania umowy.

Aby skorzystać z promocji wystarczy podpisać nową lub przedłużyć aktualną umowę na abonament głosowy lub internet mobilny od 59 zł/mies. po rabacie za e-fakturę. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 79 zł zarówno dla mieszkań jak i domów. Promocja dostępna jest we wszystkich lokalizacjach bez dodatkowych opłat, w których dostępny jest światłowód Plusa.