Spis treści: 01 Jakie zainfekowane aplikacje usunąć z MacBooka?

02 Jak usunąć szkodliwe aplikacje z App Store?

Jakie zainfekowane aplikacje usunąć z MacBooka?

Całkiem niedawno publikowaliśmy listę zainfekowanych aplikacji cieszących się sporą liczbą pobrań w Google Play. Jak jednak wiadomo, nie tylko użytkownicy z Androidem muszą być ostrożni podczas wybierania i ściągania apek na swoje urządzenia, choć mówi się, że App Store jest bardziej bezpieczny niż sklepy konkurencji.

Badacz bezpieczeństwa, Alex Kleber, odkrył 7 niepozornych, ale złośliwych aplikacji na MacBooka, które były bardzo popularne w App Storze i znalazły się wśród 100 najczęściej pobieranych, a niektóre nawet w pierwszej 10.

Wszystkie poniższe apki zostały już usunięte ze sklepu Apple, ale jeśli je pobraliśmy, nie znikną same z urządzeń i musimy pozbyć się ich ręcznie.

Lista zainfekowanych aplikacji:

PDF Reader for Adobe PDF Files

Word Writer Pro

Screen Recorder

Webcam Expert

Streaming Browser Video Player

PDF Editor for Adobe Files

PDF Reader

Jak usunąć szkodliwe aplikacje z App Store?

Mamy dwie opcje na usunięcie niechcianych, złośliwych aplikacji na MacBooku.

W pierwszej klikamy w Launchpada, znajdującego się w Docku albo zsuwamy kciuk i trzy palce na gładziku. Jeśli nie zobaczymy na ekranie ikony aplikacji, której poszukujemy, możemy wpisać jej nazwę w okienko "Szukaj" na górze. Pamiętajmy też o sprawdzeniu kolejnych stron spisu. Przytrzymujemy klawisz Option albo klikamy na dowolną apkę, aż te zaczną się delikatnie poruszać. Klikamy przycisk "x" wyświetlający się przy ikonce aplikacji, którą chcemy usunąć.

Możemy także wyszukać aplikacje w folderze Aplikacje. Znajdziemy go na pasku bocznym dowolnego okna Findera, poprzez użycie funkcji Spotlight albo kliknięcie na górnym pasku Idź > Aplikacje. Wybraną apkę musimy przeciągnąć do kosza lub kliknąć na nią, a potem wybrać "Przenieś do kosza". Pamiętajmy o tym, aby następnie opróżnić kosz.