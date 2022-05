Powszechny dostęp do internetu jest dość świeżą sprawą. Nie tak dawno, każdy stawiał swoje pierwsze kroki w sieci. W przypływie naiwności można było podjąć kilka złych decyzji i gdzieś udostępnić swój numer telefonu, a gdzieś indziej podać adres. Jak wiadomo, w internecie nic nie ginie, więc niektórzy nadal mogą płacić za błędy, które popełnili w przeszłości.

Osobiste informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail lub adres domowy, można teraz usunąć z wyników wyszukiwania Google. Już wcześniej osoby fizyczne mogły usuwać linki do informacji kontaktowych, które zostały opublikowane w złośliwy sposób przez tak zwany "doxxing". Teraz internauci mogą zgłosić się do Google z prośbą o usunięcie poufnych danych, jeśli stwarza to ryzyko "niechcianego bliskiego kontaktu".

Należy pamiętać, że usunięcie treści z wyszukiwarki Google nie spowoduje jej usunięcia z internetu, dlatego możesz chcieć skontaktować się bezpośrednio z witryną hostującą czytamy w oświadczeniu Google.

Przedstawiciele Google jednak przestrzegają, że samo usunięcie danych z wyników wyszukiwania może nie wystarczyć, gdyż te informacje nadal będą znajdować się w internecie, lecz na pewno dostęp do nich będzie utrudniony dla innych użytkowników wyszukiwarki Google. Ktoś, kto korzysta z innej, z łatwością będzie mógł te dane nadal odnaleźć.

W oficjalnym oświadczeniu Google można przeczytać, że internauci zawsze mogą kontaktować się bezpośrednio z właścicielami stron, na których znajdują się ich dane, lecz przestrzegają, że nie zawsze dostaną odpowiedź lub będą oni skorzy do współpracy.

Google w przypadku otrzymania prośby o usunięcie danych z wyników wyszukiwania rozpocznie realizowanie jednej z kilku procedur:

usunie link, pod którym można znaleźć informacje dla wszystkich wyszukiwań,

usunie link, w którym można znaleźć informacje, ale tylko w przypadku wyszukiwań zawierających twoje imię i nazwisko.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie również prawo do odrzucenia prośby z różnych przyczyn. Taką może być np. fakt, że dane pojawiają się jako część rejestru publicznego.

