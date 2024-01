Policja rozbiła kolejny gang oszustów. Okradali ludzi "na pracownika banku"

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ma na swoim koncie coraz więcej sukcesów. Niedawno wspominaliśmy wam o zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymanej przez policjantów. Teraz funkcjonariusze z Lublina rozbili kolejny gang oszustów, którego członkowie okradali ofiary metodą "na pracownika banku".

Oszuści okradali ludzi sposobem "na pracownika banku"

Przestępcy podszywali się pod pracowników różnych banków i telefonowali do własnych ofiar, o czym placówki ostrzegały niejednokrotnie. Celem była kradzież pieniędzy z rachunków bankowych. Oszuści wykorzystywali metody bazujące na socjotechnice i nakłaniali do instalacji na urządzeniach specjalnego oprogramowania, który to dawał złodziejom zdalny dostęp. Ofiary straszono m.in. możliwością utraty środków.

Reklama

W ten sposób złodzieje mogli przejmować urządzenia ofiar i następnie okradać je z pieniędzy zgromadzonych na kontach. Policja w wyniku przeszukania zabezpieczyła mnóstwo dowodów. Wśród nich są telefony, komputery, karty SIM, przenośne nośniki pamięci oraz umowy rachunków bankowych. Ponadto zabezpieczono sztabki złota, gotówkę oraz prawdopodobnie podrobione banknoty o nominale 100 dolarów.

Zdjęcie Policjanci z Lublina zabezpieczyli mnóstwo dowodów. / Policja CBZC / materiały prasowe

CBZC zatrzymało 13 osób

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało łącznie 13 osób, z których osiem tymczasowo osadzono w areszcie. Pozostałe pięć objęto nadzorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju i poręczeniem majątkowym. Policja zajęła mienie na łączną kwotę ponad 400 tys. zł.

Wideo youtube

Śledztwo znajduje się w toku i jest możliwe, że w sprawę zamieszanych było więcej osób. Dlatego policja nie wyklucza kolejnych aresztowań.

Przed złodziejami można się chronić

Pamiętajmy, że pracownicy banków nigdy nie nakłaniają swoich klientów do zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze czy telefonie, co ma pozwolić zabezpieczyć środki lub przeznaczyć je na fałszywe inwestycje. Ponadto nigdy nie pytają o loginy oraz hasła dostępu do bankowości elektronicznej. Są to metody stosowane przez oszustów i cyberprzestępców. Uwagę na to niejednokrotnie zwracała nie tylko policja, ale także przedstawiciele polskich banków.