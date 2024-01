Co istotne, jeśli wiadomość wzbudziła niepokój i uruchomiła zamartwianie się, czy aby na pewno dane są aktualne - można takie informacje samodzielnie sprawdzić. Na stronach rządowych udostępniono odpowiednie zakładki. Informacje na temat dowodu osobistego można znaleźć w kategorii "Dla obywatela", która widnieje na stronie głównej gov.pl. Zamiast więc klikać linki z SMS-ów od podejrzanych nadawców, warto skorzystać z podpowiedzi MSWiA.

Na stronie www.gov.pl każda osoba może zweryfikować swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych lub sprawdzić informacje dotyczące dowodu osobistego, w tym jego ważność, poprzez odpowiednie usługi. W sprawie ewentualnych dodatkowych pytań dotyczących dowodu osobistego zalecany jest kontakt z organem gminy, który wydał dany dokument. informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych.

Wspomniane usługi dostępne są w zakładkach "Sprawdź swoje dane w rejestrze dowodów osobistych" oraz "Sprawdź, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony". Ponadto w przypadku przekazania wrażliwych danych z dowodu osobistego lub jego utracenia w inny sposób, można taki dokument szybko zastrzec. Takie działanie ustrzeże przed nielegalnym wykorzystaniem dokumentu przez osoby nieuprawnione.

Fałszywe wiadomości warto zgłaszać

Oszustwa tego typu warto zgłaszać - to pomoże odpowiednim służbom szybciej reagować na zagrożenie oraz ostrzec innych obywateli. Istnieje przygotowany w tym celu specjalny, bezpłatny numer 8080. Jest to oficjalny numer od CERT Polska. Należy przesyłać na ten numer wszelkie podejrzane wiadomości SMS. Wystarczy kliknąć w urządzeniu "przekaż" lub "prześlij dalej" i tym sposobem przekierować niepokojącą wiadomość do specjalistów. Jeśli natomiast w grę wchodzi fałszywa wiadomość e-mail albo złośliwa strona internetowa, można to zgłosić poprzez stronę incydent.cert.pl.

Phishing to jeden z najpopularniejszych typów ataków opartych o wiadomości e-mail lub SMS, warto więc cały czas pamiętać o tym, że cyberprzestępstwa stanowią realne zagrożenie. Zawsze w przypadku otrzymania podejrzanie wyglądających wiadomości lub telefonów trzeba przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek.