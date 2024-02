Przestępca u znanych youtuberów. Twoje dziecko to ogląda

Boxdel i Wardęga promują nożownika? Jeden wpis wywołał burzę

Na kanale „Aferki” prowadzonym przez Boxdela pojawiła się osoba, której reputacja wydaje się, delikatnie mówiąc, nadszarpnięta. Mowa tutaj o Psychotropie, o którym swego czasu wiele wspominano w internecie, jednak w niechlubny sposób. W kierunku gościa Boxdela wysunięte były zarzuty dotyczące między innymi usiłowania morderstwa poprzez zadanie licznych ran kłutych w okolice klatki piersiowej.

Co ciekawe Boxdel był zamieszany w aferę Pandora Gate rozkręconą przez Sylwestra Wardęgę, który został zaproszony do programu wraz ze wspomnianym Psychotropem. Z nagrania można wywnioskować, że gość programu „Aferki” traktowany jest jako osobistość internetowa, którą warto przedstawić szerszemu gronu. Na antenie nie padają żadne niewygodne pytania w kierunku Psychotropa, mimo że przyznaje się on między innymi do prowadzenia działalności związanej z przemysłem pornograficznym.

Większość komentarzy pod filmem wydaje się przychylna. Jeden z użytkowników napisał nawet „Psychotropa poproszę częściej! Dobrze się ogląda”. Jednak jeden wpis, na który zwrócił uwagę twórca kanału „Nie wiem, ale się dowiem!” wywołał burzę.

Psychotrop odsiadywał wyrok za napaść z nożem. A to nie jedyna rzecz, którą należałoby w tym momencie potępić w „działalności” internetowej tego twórcy. Boxdel i Wardęga zostali oskarżeni przez internautów o promowanie „nożownika”.

Kim jest Psychotrop?

Człowiek znany aktualnie pod pseudonimem „Psychotrop” wcześniej działał jako „HST Djobeł”. Tworzył piosenki z gatunku horror rapu, w międzyczasie nawiązując współpracę z wytwórnią Liroya. O raperze zrobiło się głośno, gdy został oskarżony o usiłowanie zabójstwa.

Jak donosi serwis glamprap.pl, między raperem a kuzynem jego dziewczyny wywiązała się szamotanina w efekcie czego, raper zadał mężczyźnie ciosy nożem w okolicach klatki piersiowej. Został za to skazany i po 3 latach wyszedł z więzienia, by rozpocząć nową działalność pod pseudonimem Psychotrop.