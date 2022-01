Rząd wprowadza podatek od YouTube'a. "Potężne uderzenie w twórców"

Rząd szuka kolejnych źródeł wpływu do budżetu. Tym razem do akcji wkroczyła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Nałożyła ona nowy podatek na wszystkich twórców odnoszących przychody z publikowania materiałów filmowych na serwisie YouTube. Mówimy tutaj o 1,5 procent podatku od przychodu. Wpływy do budżetu powędrują do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF).

Podatek został wdrożony na mocy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1676). Jak możemy przeczytać, nałożyła ona obowiązek zgłoszenia o wpis do wykazów prowadzonych przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na nowe podmioty, w tym także YouTuberów.

KRRiT przypomina o obowiązku zgłoszenia o wpis do wykazów prowadzonych przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dowiadujemy się z oświadczenia KRRiT

Twórcy z YouTube nie wiedzieli, że dotyczy ich ustawa

Reklama

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poparła się tutaj podstawami prawnymi, które dokładnie określają, o jakich dostawców treści mowa i kto powinien uważać się za taką osobę.

Zdjęcie Rząd wprowadza podatek od YouTube'a / 123RF/PICSEL

Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie - zgodnie z art. 47ca ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji oraz dostawcy platform udostępniania wideo - zgodnie z art. 47n ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji podaje KRRiT

KRRiT tłumaczy, kto jest objęty nowym podatkiem

Na stronie KRRiT możemy przejrzeć dokument zatytułowany Informacja o obowiązku wpisu do wykazu dla podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz dla dostawców platform udostępniania wideo". KRRiT opublikowało go, by osoby zainteresowane tematem mogły lepiej zrozumieć sens nowej ustawy i związany z nią podatek.

Za audiowizualne usługi medialne na żądanie w rozumieniu ustawy o radiofonii telewizji można uznać tylko te usługi, które spełniają wszystkie przesłanki określone w art. 4 pkt 6a ustawy o radiofonii i telewizji. Zgodnie z art. 4 pkt 6a ustawy, audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa medialna tłumaczy KRRiT

Zdjęcie YouTube to prawdziwa kopalnia pieniędzy / ©mehaniq / 123RF/PICSEL

Chociaż wciąż może wydawać się to zagmatwane, to jednak kolejny zapis jest już o wiele jaśniejszy. KRRiT dokładnie wskazuje, że chodzi o twórców z serwisu YouTube.

Po spełnieniu w/w kryteriów za audiowizualne usługi medialne na żądanie mogą być uznane usługi świadczone przy wykorzystaniu platform udostępniania wideo np. tzw. kanały oferowane na platformie YouTube dodaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Twórcy muszą się zarejestrować do 1 lutego

Dotychczas większość twórców uważała, że nowa ustawa i podatek ich nie dotyczy, ponieważ chodzi tutaj o całą platformę, czyli podatek został nałożony np. na sam koncern Google. Jednak w rzeczywistości chodzie o każdego pojedynczego twórcę, który odnosi przychody z publikowania materiałów filmowych na YouTube.

Twórcy muszą się spieszyć z rejestracją, ponieważ ci, którzy prowadzili swoją działalność 1 listopada 2021 roku, kiedy weszła w życie nowa ustawa, mają obowiązek zgłoszenia swoich usług do KRRiT do 1 lutego 2022 roku.