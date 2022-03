Militaria Rosyjscy żołnierze karmieni mocno przeterminowanymi racjami żywnościowymi

Jakiś czas temu było głośno o nastolatku, który stworzył specjalny profil na Twitterze, który automatycznie dodawał informacje o lokalizacji prywatnego odrzutowca Elona Muska. Kontem sterował bot, korzystający z legalnie zdobytych informacji. Nie spodobało się to samemu Muskowi. Miliarder skontaktował się z Jackiem Sweeneyem, założycielem profilu, by ten przestał śledzić ruchy jego samolotu.

W rozmowie Elon Musk wyjaśnił, że jest to zagrożenie dla jego bezpieczeństwa, gdyż nie chce, by jakiś wariat wykorzystał te informacje i go zestrzelił. W zamian za zdjęcie konta, miliarder zaproponował studentowi pięć tysięcy dolarów. Nastolatek chciał podbić kwotę o jeszcze jedno zero, lecz finalnie Musk na to nie przystał.

Teraz Jack Sweeney przyłączył się do walki z Rosją w sieci. Jego wkładem jest to, co potrafi najlepiej - śledzenie. Nastolatek stworzył osobny profil na Twitterze do wstawiania informacji o aktualnej pozycji prywatnego odrzutowca prezydenta Rosji i państwowych VIPów. Choć sam twórca bota informuje, by zbytnio nie oczekiwać dokładnych informacji. Sweeney wskazuje, że najważniejsze osoby w Rosji mają po kilka samolotów, a ADS-B nie jest tam precyzyjny.

Jack Sweeney nie poprzestał na śledzeniu samolotów Putina i innych polityków. Stworzył osobny profil dla wszystkich rosyjskich oligarchów. Nastolatek udostępnił też listę najbogatszych Rosjan, których samoloty znajdują się pod nadzorem profilu. Student śledzi między innymi odrzutowce Romana Abramowicza, który w ostatnich dniach zrzekł się władzy w Chelsea.

Jack Sweeney jest w posiadaniu jeszcze kilku innych profili, które również zajmują się śledzeniem odrzutowców sławnych i bogatych osobowości ze świata technologii. Na jego celowniku znajduje się również Bill Gates, Jeff Bezos i kilka innych osób. Jednak to profil związany z Elonem Muskiem cieszy się największą popularnością wśród internautów.