Speedtest.pl ujawnia, który z dostawców oferował najszybszy internet

Najnowszy, comiesięczny ranking prędkości dostępu do internetu mobilnego, stacjonarnego i światłowodowego w Polsce jest bardzo zaskakujący. Liderem w świecie mobile okazał się T-Mobile. Jeśli chodzi o dostęp stacjonarny, to królowała Inea, a w przypadku światłowodu, jak zwykle prym wiedzie Orange.

Co ciekawe, Speedtest.pl informuje, że prędkości dostępu mocno się wahały. Niektórym dostawcom jakość usług się polepszyła, a innym spadła. Ogólnie rzecz biorąc, z miesiąca na miesiąc w Polsce jest coraz lepiej, ale zmiany są tak małe, że użytkownicy w ogóle mogą ich nie odczuć.

Internet stacjonarny

W październiku, średnia szybkość pobierania danych w Polsce wyniosła 98,0 Mb/s, a wysyłania - 38,6 Mb/s. Średni ping to 23 ms. Speedtest.pl informuje, że liderem najnowszego rankingu szybkości Internetu domowego niezmiennie jest sieć Inea, ze średnią szybkością pobierania danych na poziomie 186,4 Mb/s. Co ważne, dostawca jest też liderem w kwestii szybkości wysyłania danych. Eksperci z Speedtest.pl tłumaczą, że jest to zasługą oferty z symetrycznymi łączami. Zaraz na Ineą uplasowało się UPC (185,1 Mb/s), a na końcu podium znalazł się T-Mobile (165,6 Mb/s).

Zdjęcie / Speedtest.pl / materiały prasowe

Internet światłowodowy

W przypadku tylko internetu światłowodowego FTTH, pozycję lidera w październiku zgodnie z oczekiwaniami zajął Orange (223,3 Mb/s), tymczasem drugie miejsce zajęła Inea (214 Mb/s), a na trzecim miejscu uplasowała się Netia (205,6 Mb/s). Chociaż Orange może poszczycić się szybszym pobieraniem pakietów od Inei, to jednak już wysyłanie mocno kuleje. W tej kwestii Inea radzi sobie znacznie lepiej, zatem to u niej użytkownicy odczują lepszy komfort w surfowaniu po sieci.

Zdjęcie / Speedtest.pl / materiały prasowe

Internet mobilny

Zeszły miesiąc przyniósł też zmiany, choć niewielkie, w dostępie mobilnym. Głównie dotyczyły one prędkości. Ranking operatorów pozostał bez zmian. Na pierwszym miejscu dalej króluje T-Mobile (47,1 Mb/s). Na drugim jest Orange (43,1 Mb/s), a na trzecim Play (39,2 Mb/s). Jak informuje Speedtest.pl, średnia szybkość pobierania danych przez internet mobilny wyniosła w Polsce 40,6 Mb/s, przy szybkości wysyłania danych na poziomie 10,6 Mb/s i pingu 32 ms.