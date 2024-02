Strajk rolników na mapie Polski. 20 lutego protesty i blokady

Rolnicy będą znowu blokować drogi w ponad stu miejscach na mapie Polski. Niektóre miasta staną się nieprzejezdne, a strajk w wybranych przypadkach będzie trwał nawet 24 godziny. Punkty z blokadami rolniczymi można sprawdzić na mapie Google w internecie.

20 lutego protest rolników. Gdzie będą utrudnienia i blokady?

Rolnicy protestują w całej Europie, również w Polsce. W wielu miejscach strajki trwają od 2023 roku, a w 2024 roku na ulice wyszli także rolnicy z kraju nad Wisłą - co jakiś czas ogłaszane są masowe blokady przejazdów, a co za tym idzie, znaczące utrudnienia na drogach w Polsce. 20 lutego do protestu rolników dołączają także strajkujący myśliwi.

Kampania mająca na celu m.in. zaznaczenie sprzeciwu wobec wprowadzenia Zielonego Ładu oraz sprowadzania towarów z Ukrainy, wynikła z podjęcia przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" uchwały o ogłoszeniu strajku generalnego rolników na terenie całej Polski.

Instytut Gospodarki Rolnej udostępnił mapę Google, na której można sprawdzić, gdzie planowane są blokady dróg na wtorek 20 lutego. Mapa będzie aktualizowana zależnie od napływających od protestujących zgłoszeń na temat kolejnych miejsc strajków.



Dlaczego rolnicy protestują?

Strajk rolników 20 lutego wspierać będą także myśliwi oraz kierowcy samochodów ciężarowych. Oprócz blokady czterech przejść granicznych z Ukrainą, traktory i inne maszyny zablokują przejazdy w różnych miejscach w Polsce.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" wraz z innymi organizatorami akcji protestacyjnej argumentują, że wiele założeń związanych m.in. z Zielonym Ładem może godzić w interesy europejskich rolników.

- Mimo szczytnych założeń nowego Zielonego Ładu, wiele przepisów kreowanych na poziomie Unii Europejskiej, niechybnie prowadzi do ograniczania europejskiej produkcji rolnej, zmniejszenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa oraz spadku dochodów unijnych producentów rolnych - przekazano.

Postulaty rolników dotyczą ponadto zgłoszeń, że trzeba zatrzymać import produktów rolnych z Ukrainy oraz wspomóc polskich rolników zajmujących się hodowlą zwierząt.

Nowa mapa blokad rolników. Strajk 20 lutego

Punktów, w których będą prowadzone blokady w ramach strajków zaplanowanych na 20 lutego, jest sporo. Z mapy wnika, że utrudnień kierowcy mogą się spodziewać m.in. na drodze S17 z Warszawy do Lublina - zarówno na samej trasie, jak i na wjazdach. Ponadto problematyczny może okazać się wjazdy na autostradę A2 - węzeł Skierniewice będzie blokowany przez traktory.

Strajki na polskich drogach rozpoczynają się w niektórych miejscach od godziny 7:00 i potrwają nawet 24 godziny. W części przypadków blokady zostaną zlikwidowane w okolicach godzin 15:00-18:00.

Protesty trwają również w Bułgarii, Czechach, Grecji, Hiszpanii, we Francji, na Łotwie, w Niemczech czy w Portugalii.



- Rolnicy protestują w całej Europie. Mają podobne problemy i myślą podobnie, niezależnie od politycznej opcji. Chcemy, aby w sprawach rolnych panowała zgoda ponad podziałami. Problemy w rolnictwie rozwiązujemy, prowadząc dialog z rolnikami - deklarował minister Siekierski.