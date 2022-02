SpaceX wprowadza nową usługę. Starlink Premium to dostęp do superszybkiego kosmicznego internetu, który bez problemu oferuje ściąganie danych z prędkością nawet 500 Mb/s. Większość światłowodów i zwykłych łączy internetowych w naszych mieszkaniach nie osiąga takich prędkości.

Starlink Premium w iście kosmicznej cenie

Niestety, takie dobrodziejstwo nie będzie darmowe. Jak wszystkie bajery od Elona Muska np. w Teslach, tak samo będzie ze Starlinkiem Premium, za którego będzie trzeba słono płacić. Mówimy tutaj o 499 dolarach, czyli ok. 2200 złotych miesięcznie.

Ale to nic w porównaniu z kosztem zakupu samej nowej anteny. Tutaj trzeba przygotować się na wydatek rzędu aż 2500 dolarów, czyli ok. 10 tysięcy złotych. Są jednak zalety nowego sprzętu. Dla wymagających użytkowników będą one na wagę złota.

Antena Starlink Premium nie przegrzeje się w upały

SpaceX w planie Premium zapewnia dostęp do kosmicznego internetu z prędkością nie niższą niż 50 Mb/s (download) i dochodzącą do 500 Mb/s (download) oraz ping na poziomie od 10 do 20 ms. Dużo słabiej jest jednak w kwestii wysyłania plików (upload). Tutaj można liczyć na zaledwie 20 Mb/s. Ogólnie plan Starlink Premium ma zapewnić co najmniej dwa razy szybsze połączenia od podstawowego.

Firma Elona Muska w nowym planie oferuje też natychmiastowe wsparcie techniczne przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Co najważniejsze, nowa usługa Premium to nowa kwadratowa antena, która jest znacznie odporniejsza na warunki atmosferyczne od zwykłej okrągłej. Przypominamy, że podstawowa potrafiła się przegrzewać w upalne dni i uniemożliwiać na łączenia z globalną siecią przez wiele godzin.