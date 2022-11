Szybki światłowód, wolne Wi-Fi. Pomoże wzmacniacz sygnału?

Do czego służy wzmacniacz sygnału Wi-Fi?

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi to urządzenie posiadające wbudowaną antenę, które odbierają sygnał z routera. Następnie wzmacniają sygnał i przekazują go dalej do obierającego urządzenia. Repeater jest w stanie wzmocnić sygnał Wi-Fi w domu maksymalnie o 50 proc., co pozwala na ogromną poprawę jakości połączenia sieci bezprzewodowej.

Większość z repeaterów z łatwością można zamontować, podłączając je do gniazdka, a część z nich działa również bezprzewodowo. By wzmacniacz sygnału Wi-Fi działał sprawnie i zgodnie z założeniem, należy pamiętać o odpowiednim ulokowaniu urządzenia. Powinna to być połowa odległości między routerem, a miejscem, gdzie ma dotrzeć sygnał.

Reklama

Dla kogo wzmacniacz sygnału Wi-Fi będzie dobrym wyborem?

Korzystając intensywnie z domowego internetu, często zdarza nam się narzekać na prędkość sieci Wi-Fi, zwłaszcza w pomieszczeniach bardziej oddalonych od routera. Warto rozważyć zakup wzmacniacza sygnału Wi-Fi w domach wielorodzinnych i kilkupiętrowych. Urządzenie to pozwoli wzmocnić sygnał sieci bezprzewodowej na piętrach, na których nie ma routera.

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi to również dobry wybór dla właścicieli domów i mieszkań, w których ściany wykonane są z materiałów tłumiących zasięg. Na przykład z żelbetu, który bardzo często występuje w starszym budownictwie. Inne materiały, takie jak cegła, drewno, a nawet szkło, również tłumią zasięg Wi-Fi, choć w mniejszym stopniu.

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi będzie też dobrym rozwiązaniem, gdy w pobliżu mieszkania jest wiele innych źródeł sygnału. Wówczas zagłuszają się nawzajem, co odbija się na przepustowość naszego łącza.

Na co zwracać uwagę przy wyborze wzmacniacza sygnału Wi-Fi?

Najważniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze wzmacniacza sygnału Wi-Fi, jest szybkość transmisji danych. Im wyższy parametr, tym lepszą jakość oferuje. Absolutne minimum wynosi 450 MB/s.

Standardowy repeater będzie obsługiwać częstotliwości w zakresie 2.4 GHz. Warto jednak wybrać wzmacniacz dwuzakresowy - działający także w paśmie 5 GHz. To pozwoli na lepsze działanie przekaźnika, gdy niższe pasmo będzie zatłoczone.

Przed zakupem wzmacniacza sygnału Wi-Fi należy też upewnić się, ile urządzeń może obsługiwać repeater. Wzmacniacz będzie rozdzielać uzyskany sygnał. Im większa liczba odbiorników, tym lepszą prędkość wysyłania uda się uzyskać.

Jaki wzmacniacz sygnału Wi-Fi kupić?

Ceny najtańszych wzmacniaczy sygnału Wi-Fi zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Z kolei najdroższe modele kosztują nawet kilkaset złotych. Obecnie na rynku wyróżnia się trzy rodzaje wzmacniaczy.

Pierwszy z nich obejmuje modele podstawowe. Pobierają one sygnał z routera, a następnie przesyłają go dalej. Urządzenie należy wpiąć do kontaktu w połowie drogi tam, gdzie ma dotrzeć Internet. Drugie mają możliwość podłączenia ich za pomocą kabla, czyli inaczej sieci LAN. Generowany przez nie sygnał będzie o wiele mocniejszy i stabilniejszy. Trzecie posiadają tzw. moduł PLC, gdzie sygnał przesyłany jest przez przewody elektryczne. Te świetnie się sprawdzą przy grubych zbrojonych ścianach. Oferują też najszybszą prędkość przesyłania.

Wśród polecanych modeli wzmacniaczy sygnału Wi-Fi są:

Wzmacniacz sygnału TP-Link TL-WA854RE;

Wzmacniacz sygnału ASUS RP-AC51 AC750;

Wzmacniacz sygnału TP-Link AC750 RE205;

Wzmacniacz sygnału Xiaomi Range Extender Pro;

Wzmacniacz sygnału TP-Link RE300 Repeater Wifi Mesh AC1200;

Wzmacniacz sygnału TP-Link AC2600 RE650.

Zobacz też:

Połączono bez internetu. Co robić, gdy jest Wi-Fi, a telefon nie ma sieci?