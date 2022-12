Taniec ma miejsce w czwartym odcinku serialu "Wednesday". Nie jest skomplikowany, gdyż tańczy się go głównie rękami, trochę głową oraz... wzrokiem. Trzeba przyznać, że jest bardzo charakterystyczny, nic więc dziwnego, że spodobał się tylu osobom. Ortega tańczy do piosenki "Goo Goo Much" zespołu The Cramps.

Nie trzeba było długo czekać na to, aby taniec podbił TikToka. W filmach pojawiających się na platformie internauci stosują jednak inny podkład muzyczny niż w oryginale. Wybierają piosenkę Lady Gagi "Bloody Mary" i nie ma się co dziwić, w końcu można w niej usłyszeć: "I’m gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands...", a na tym właśnie polega ten taniec.

W zabawie wzięła udział również Lady Gaga, która zamieściła na TikToku filmik, na jakim ubrana na czarno z zaplecionymi warkoczami wykonuje taniec z serialu.

Pamiętacie "Grosza daj Wiedźminowi"?

W ostatnim czasie niemal nie sposób nie zauważyć w mediach społecznościowych tańca Wednesday. Nie jest to pierwsza taka sytuacja, kiedy element z serialu tak się podoba, że jest na ustach wszystkich. Podobnie było np. z piosenką podchodzącą z netflixowego serialu "Wiedźmin", w którym w drugim odcinku bard Jaskier zaśpiewał "Grosza daj Wiedźminowi" (ang. Toss a Coin to Your Witcher).

Utwór "Running Up That Hill" Kate Bush został wykorzystany w serialu "The Stranger Things" i niejako stał się jego hymnem. Wspomniana piosenka była już oczywiście popularna, jednak po tym, jak widzowie usłyszeli ją na Netlixie, odżyła i po 37 latach ponownie znalazła się na pierwszych miejscach na listach przebojów.

Rzecz nie tyczy się jedynie ścieżek dźwiękowych, a z popularności produkcji ludzie chcą także skorzystać - fani serialu "The Stranger Things" mają możliwość kupić dom, jaki pojawił się w produkcji. Pojawienie się posiadłości na stronie aukcyjnej zaowocowało licznymi wycieczkami w tamten rejon.

Na aukcję swego czasu trafiły też oryginalne okulary seryjnego mordercy, Jeffreya Dahmera. W związku z popularnością, jaką zyskał serial "Dahmer. Potwór: historia Jeffreya Dahmera" wystawiono je za niemałą cenę - 150 tysięcy dolarów.

Warto też wspomnieć o tym, jak na fali popularności serialu "Gra o tron" regularnie dało się słyszeć tekst kilkukrotnie wypowiadany przez Ygittte w produkcji w kierunku Johna Snowa, czyli: "You know nothing, Jon Snow".

