To samo hasło dla każdego ucznia. "Genialna" decyzja szkoły

Rodzice podopiecznych musieli się nieco zdziwić, gdy w ich skrzynkach elektronicznych pojawił się osobliwy mail. Oak Park and River Forest High School w Illinois poinformowało w nim, że podczas audytu cyberbezpieczeństwa doszło do nieoczekiwanego błędu. W związku z tym system zresetował hasła młodych, uniemożliwiając im logowanie na konto Google. Aby temu zaradzić...

Szkoła zdecydowała się na zmianę hasła na "Ch@ngeme!", żeby dzieci mogły odzyskać dostęp do usługi. W mailu podano także godzinę, w której ta modyfikacja miała zostać wprowadzona. Szkoła poleciła oczywiście jak najszybsze zmienienie tego hasła na indywidualne.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że do placówki uczęszcza około 3 tysięce dzieci. Chociaż wręcz urocze jest to, że "a" w haśle podmieniono na "@" i zastosowano nawet drugi znak niestandardowy na końcu... to trochę dziwne, że nikt nie wpadł na to, że jednocześnie niemal zaprasza do tego, żeby w łatwy sposób włamywać się na konta kolegów i koleżanek. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby wymuszenie wylogowania każdego użytkownika, a następnie poproszenie o zmianę hasła przy próbie logowania.

Zmienili hasło... umożliwiając tym samym włamania na konta

Sprawą zaniepokoiła się matka ucznia, Manning Peterson, która poinformowała placówkę o tym, jak niebezpieczne jest to rozwiązanie. Na łamach "TechCrunch" czytamy, że wraz z synem była w stanie zalogować się na kilka kont rówieśników, co dało im dostęp do wszystkich maili, dokumentów czy wszystkiego, co było zapisane na dysku Google.

Szkoła miała dzień później poinformować rodziców, że Dział Technologii Edukacyjnych przyśle w weekend specjalne hasła, które będą unikalne dla każdego ucznia.