Najszybsze 5G w Polsce od Plusa

Jak poinformował w swoim komunikacie prasowym Plus, firma przeprowadziła test nowego rozwiązania w zakresie transmisji danych 5G. Dotychczas sieć 5G u tego operatora była obsługiwana przez jedno pasmo o częstotliwości 2600 MHz. Na czym polega rewolucja i nadchodzące zmiany?

Plus wykorzystując posiadaną infrastrukturę radiową wykonał test polegający na dodatkowym wykorzystaniu drugiego pasma o częstotliwości 2100 MHz. Nowością jest również zaawansowana technologia agregacji dwóch pasm nośnych dla sieci 5G - dotychczasowo domyślnego 2600 MHz i dodatkowego 2100 MHz. To oznacza, że operator szykuje się do udostępnienia użytkownikom internetu o najlepszych parametrach.

Udostępnienie agregacji dwóch nośnych 5G to kolejne innowacyjne wdrożenie technologiczne, które będzie realizowane w sieci Plus. Testowane przez nas rozwiązanie jest nie tylko unikalne w skali naszego kraju, ale również, po raz kolejny stawia nas w gronie pionierów technologicznych na świecie. Jacek Felczykowski, Wiceprezes Zarządu operatora sieci Plus

Plus i trzy pasma internetu jednocześnie

Zdjęcie Najszybszy internet 5G będzie jeszcze lepszy. / Plus.pl / materiały prasowe

Reklama

Zgodnie z informacjami przekazanymi w oficjalnym komunikacie, nowatorskie rozwiązanie Plusa to dodanie dodatkowego pasa ruchu do istniejącej autostrady. Firma już niedługo rozpowszechni standard, w którym transmisja danych przy pomocy jej sieci odbywa się jednocześnie w dwóch pasmach 5G - 2600 i 2100 MHz, oraz jednym 4G o częstotliwości 1800 MHz.

Nasza sieć 5G już teraz zdecydowanie wygrywa, jeśli chodzi o szybkość pobierania danych. Potwierdzają to wszystkie niezależne rankingi prędkości. Już w najbliższych tygodniach nasi klienci zyskają dostęp do jeszcze szybszego internetu 5G od Plusa. Justyna Kulka, Wiceprezes Zarządu operatora sieci Plus

Wykorzystanie i agregacja jednocześnie trzech pasm pozwoli na osiągnięcie większych prędkości internetu, z których korzysta użytkownik. Mowa o przykładowym wzroście z 600 Mb/s do aż 1 Gb/s. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na szybsze działanie internetu, ale również niweluje ryzyko dzielenia pasm pomiędzy użytkowników, co odbywa się ze stratą dla jednej z korzystających stron.

5G, czyli internet godny uwagi

Jeżeli jeszcze nie korzystacie z sieci 5G, to najwyższa pora zastanowić się nad wejściem w świat szybszego internetu. Na przykład mobilnie, za sprawą swojego urządzenia. Telefon z 5G pozwoli w pełni skorzystać z usług, jakie oferują operatorzy sieci komórkowych.

Operator Plus na początku roku uruchomił sieć 5G dla wszystkich swoich klientów. Co więcej, w jego ofercie pojawiły się również nowe, dedykowane plany abonamentowe. Szybki internet w telefonie to duży komfort, dlatego warto skorzystać!