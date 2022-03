Wojna w Ukrainie już od ponad miesiąca przynosi śmierć i zniszczenie. Chociaż umierają żołnierze obu państw, tak tylko po stronie Ukrainy ofiarami są też cywile. Cierpi też ich infrastruktura oraz gospodarka. W warunkach wojny wiele osób straciło pracę, a przedsiębiorstwa wstrzymały produkcje. To sprawia, że nawet po wojnie kryzys będzie nieunikniony.

Władze Ukrainy zdają sobie sprawę z sytuacji, w której się znajduje ich kraj. W związku z tym już od tygodni szukają sposobu, by w choć najmniejszym stopniu pomóc swoim obywatelom. W związku z tym wyszli z inicjatywą, by stworzyć linię czasową wojny w formacie NFT. Zyski z tego przedsięwzięcia zostaną przekazane ukraińskiej armii i cywilom.

Reklama

Mychajło Fedorow, wicepremier Ukrainy i minister transformacji cyfrowej ogłosił na Twitterze, że właśnie powstało "Meta History: Museum of War", czyli zbiór tokenów blockchain z wiadomością o "każdym istotnym wydarzeniu wojny" oraz dołączoną ilustracją, stworzoną przez artystów. Obecnie na liście znajdują się 54 NFT, obejmujące pierwsze trzy dni wojny z końca lutego. Trafią one do sprzedaży już na początku przyszłego tygodnia. Projekt jest zbudowany na platformie sprzedażowej NFT firmy Fair.xyz działającej w serwisie blockchain.

Uruchomienie sprzedaży NFT zostało ogłoszone już wcześniej w marcu. Zastępuje to wcześniejszy plan stworzenia darmowych tokenów dla osób, które przekazały kryptowalutę Ukrainie w trakcie wojny. Jak wcześniej pisał portal Vice, plan "airdrop" został porzucony ze względu na oszustwa i skarg.

Kryptowaluta odegrała ważną rolę po obu stronach konfliktu. Ukraina wykorzystała ją do ominięcia ograniczeń banków i lokalnej waluty, a także do czerpania zysków. Ukraiński rząd poinformował, że udało im się zebrać 252 miliony złotych (co według innych szacunków może być znaczącym niedopowiedzeniem) w kryptowalucie w ciągu pierwszych trzech tygodni od rozpoczęcia wojny.