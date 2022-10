Wikipedia - wolna encyklopedia jest bardzo popularna i choć daje się słyszeć głosy, które odradzają korzystania z niej jako rzetelnego źródła informacji, często zdarza się, że używamy jej nawet bezrefleksyjnie. Może się to okazać błędem. Artykuł na Wikipedii może zedytować każdy - strona ma moderatorów działających w ramach Wikimedia Foundation, którzy regularnie pracują nad ochroną jakości informacji publikowanych w serwisie, jednak to nie oznacza, że nie ma tam przypadków dezinformacji, a encyklopedia jest pozbawiona błędów. Każdy czytany przez nas wpis powinniśmy zanalizować, także pod kątem rzetelności źródeł, co potwierdza badanie pt. "Information Warfare and Wikipedia".

Manipulacja obejmowała między innymi język oraz źródła, jakimi się posługiwano

Raport został sporządzony przez naukowców z brytyjskich instytucji - Centrum Analiz Mediów Społecznościowych (CASM) oraz Instytutu Dialogu Strategicznego (ISD). Przeanalizowano w nim działania 86 edytorów, którzy zostali wcześniej zbanowani z powodu naruszeń regulaminu Wikipedii.

Mieli oni edytować wpis dotyczący wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale nie tylko - łącznie wprowadzili ponad 794 tysiące zmian w niemal 333 tysiącach artykułów. Głębsza analiza wprowadzonych poprawek wskazywała na celowe próby manipulowania opisami wydarzeń i przychylania się w kierunku narracji prorosyjskiej.

Obejmowały one między innymi zmianę języka, w celu zminimalizowania obiektywności relacji prozachodnich i zmaksymalizowania obiektywności relacji prokremlowskich, a także konsekwentne dodawanie cytatów oraz komunikatów rosyjskich mediów państwowych w celu zwiększenia znaczenia prorosyjskich argumentów i punktów widzenia. Naukowcy podkreślili, że używanie podejrzanych i tendencyjnych źródeł jest jednym z zagrożeń, które wpływa na rzetelność serwisu.

To nie pierwszy raz, kiedy Wikipedia cierpiała z powodu prób manipulowania informacjami - w 2021 roku ujawniono na przykład, że edytor pochodzący z Chin sfabrykował setki wpisów na temat historii średniowiecznej Rosji.