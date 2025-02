Wioska stała się stolicą YouTube w Indiach. Ożywiło to miejscową gospodarkę

Tulsi to na pierwszy rzut oka wioska, jakich wiele w Indiach. Niewielka miejscowość w stanie Chhattisgarh z parterowymi domami, częściowo utwardzonymi drogami, drzewami figowymi i górującym nad wszystkim zbiornikiem na wodę. Tym, co czyni to miejsce wyjątkowym, są ludzie, a raczej ich zajęcie i źródło utrzymania. Nie bez powodu Tulsi nazywane jest wioską youtuberów.