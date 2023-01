Wśród najczęściej wyszukiwanych artykułów na Wiki 2022... Kleopatra. Dlaczego?

W 2022 roku na samym szczycie wyszukań znaleźć można odwiecznych faworytów, jakimi są Biblia oraz YouTube, ale nie tylko — są też zapytania, na które miały wpływ czynniki zewnętrzne, jakimi były media czy kultura popularna. Z powodu premiery serialu "Dahmer — Potwór: Historia Jeffreya Dahmera", który ukazał się na Netflixie, bardzo często wyszukiwanym artykułem był traktujący o tym seryjnym mordercy. Zyskał on 54 miliony wyświetleń.

Wśród najczęściej czytanych pozycji na anglojęzycznej Wikipedii w 2022 roku znajdziemy te związane z wydarzeniami na świecie, tj. z wojną rosyjsko-ukraińską, śmiercią królowej Elżbiety II czy Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Internauci często wyszukiwali także teksty o Elonie Musku, zapewne w związku z jego przejęciem Twittera, oraz Johnnym Deppie ze względu na głośną sprawę sądową gwiazdy.

Jest jednak jeszcze jedna pozycja, która wyróżnia się na tle innych i jest to... Kleopatra.

Co prawda w trakcie 2022 roku pojawiły się informacje o remake’u kultowego filmu czy reklamie na Super Bowl z udziałem Kleopatry, ale... to nie wyjaśnia, skąd wyniknęło aż takie zainteresowanie.

Spróbuj wyszukać Kleopatrę

Odpowiedź jest zaskakująca, ale prosta. Za zamieszanie odpowiedzialny jest asystent głosowy w telefonach. Gdy zapragniemy skorzystać z asystenta Google’a, na ekranie swojego smartfona zobaczymy podpowiedzi. Wskazują one to, o co możemy zapytać oprogramowanie. I tak wśród zapytań takich jak "Uruchom YouTube’a" czy "Ile jest uncji w filiżance", odnaleźć można było... "Spróbuj powiedzieć: Pokaż Kleopatrę na Wikipedii".

Z tej właśnie podpowiedzi w 2022 roku skorzystało ponad 50 milionów osób. Aby bardziej zobrazować ten niestandardowy wynik, warto wspomnieć, że zanim asystent Google’a stał się powszechny w 2020 roku, roczne odsłony artykułu o Kleopatrze wynosiły około 2,5 miliona.