Uroczystość Wszystkich Świętych przypada 1 listopada, a po niej, 2 listopada, następuje Dzień Zaduszny. W te dni szczególnie wspomina się ludzi, którzy odeszli - najbliższych, znajomych, czy też postacie historyczne. To czas chwili zadumy, kiedy zatrzymujemy się, aby oddać hołd zmarłym, uczcić ich pamięć i odwiedzić ich mogiły na cmentarzach. Tradycyjnie zapalamy znicze, składamy kwiaty, modlimy się i wspominamy wspólne chwile.

Jednak w dzisiejszych czasach, gdy nasze rodziny są rozsiane po całym kraju, a często nawet po świecie, odnalezienie grobu na coraz bardziej rozległych nekropoliach bywa wyzwaniem. Na szczęście, z pomocą przychodzą nowoczesne narzędzia, takie jak wyszukiwarki cmentarne oraz aplikacje umożliwiające zlokalizowanie konkretnej mogiły.

Zdjęcie Dzięki wyszukiwarkom cmentarnym z łatwością można trafić do grobu, na którym chcemy położyć znicz i kwiaty.

Skorzystaj z opcji "wyszukaj zmarłego" na stronie www i w aplikacji

Rozwiązania te są dostępne online, często na stronach poszczególnych cmentarzy, dzięki czemu każdy może znaleźć potrzebne informacje, bez względu na porę dnia i miejsce, w którym się znajduje. Strony www funkcjonujące jako wyszukiwarki cmentarne umożliwiają w prosty sposób odnalezienie miejsca pochówku danej osoby. To jednak nie jest jedyna opcja, gdzie można skorzystać z opcji "wyszukaj zmarłego" - istnieją też aplikacje do pobrania na smartfony.

To ogromne ułatwienie, szczególnie dla osób, które nie mogą regularnie odwiedzać grobów swoich bliskich lub po prostu potrzebują wsparcia w odnalezieniu konkretnego miejsca. Dzięki tym narzędziom spacer po cmentarzu staje się mniej chaotyczny, szczególnie w okresie wzmożonych odwiedzin nagrobków w okresie Wszystkich Świętych - i umożliwia skupienie się na chwili zadumy, bez stresu związanego z poszukiwaniami. Wyszukiwarka cmentarna to także doskonałe rozwiązanie w miastach, gdzie cmentarze są ogromne i łatwo zgubić się w ich rozległych alejkach.

Grobonet.com - wyszukiwarka osób pochowanych

Narzędziem, które ułatwi wyszukanie miejsca pochówku osoby zmarłej i bezproblemowe dotarcie do jej grobu jest Grobonet.com. To ogólnopolska wyszukiwarka osób pochowanych. Jest ona połączona z bazą ponad 2500 cmentarzy w całym kraju, a przy tym jest na bieżąco aktualizowana. By odnaleźć miejsce spoczynku osoby zmarłej, wystarczy uzupełnić kilka pól (nie trzeba wypełniać wszystkich danych): imię, nazwisko, województwo i miasto. Po wybraniu opcji "szukaj" pojawią się wyniki - im więcej danych podamy, tym bardziej będą dokładne. Po wybraniu odpowiedniej osoby pokaże się miejsce spoczynku zmarłej osoby - oprócz nazwy cmentarza będą to także sektor, rząd i numer, które ułatwią dotarcie do grobu.

Zdjęcie Wyszukiwarka działa nawet przy podaniu mniejszej liczby danych - w wynikach wyświetlą się różne sugestie. / Grobonet.com

Mogiły.pl - internetowa baza osób pochowanych

Na podobnych zasadach działa wyszukiwarka pochowanych Mogiły.pl - baza ta może wskazać miejsce spoczynku zmarłych osób pochowanych na terenie całej Polski. Za pomocą tej strony można sprawdzić mapę wybranego cmentarza i spis zmarłych, a także wyszukać konkretną osobę i pozyskać tym samym dane na temat lokalizacji grobu zmarłego. Na stronie udostępnione są wizualizacje obrazujące dokładne miejsce, w którym umieszczony jest grób.

Zdjęcie Mogiły.pl to kolejna baza cmentarzy. Jeśli to możliwe, wyszukiwarka poda nie tylko dane dotyczące miejsca spoczynku danej osoby, ale i wizualizację alejek na cmentarzu. / Mogiły.pl

WebCmentarz.pl i eCmentarze.pl

Aby odszukać miejsce pochówku bliskich czy znajomych warto skorzystać też z wyszukiwarki Webcmentarz.pl lub eCmentarze.pl. To łatwe w obsłudze systemy, które działają jako wyszukiwarki osób pochowanych. Opcja "wyszukaj zmarłego" obejmuje w obydwu przypadkach wybrane miasta, jednak wciąż są to ogromne zasoby, które ułatwią odszukanie grobu w przypadku posiadania informacji, w jakim mieście się on znajduje. Bardziej ogólne dane (informacje na temat cmentarza, na którym pochowana jest dana osoba) można znaleźć na stronie polskie-cmentarze.pl.

Lokalne wyszukiwarki grobów

Wiele miejscowości udostępnia przy tym swoje lokalne, na bieżąco aktualizowane bazy. Takie wyszukiwarki cmentarne można znaleźć w wielu dużych miastach:

Warszawa - Wyszukiwarka Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie;

Wrocław - Wyszukiwarka Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu;

Poznań - Wyszukiwarka Cmentarna w Poznaniu;

Łódź - Wyszukiwarka Cmentarze Komunalne w Łodzi;

Kraków - Wyszukiwarka Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie;

Gdańsk - Wyszukiwarka miejsca pochówku w Gdańsku;

Wyszukiwarki cmentarne. Aplikacje na smartfony

W przypadku poszukiwania grobu na konkretnym cmentarzu warto sprawdzić, czy posiada on aplikację do pobrania na smartfony. Aplikacje pozwalające na wyszukiwanie zmarłych pochowanych w następujących miejscach to m.in.:

Stare Powązki

Szczecińskie Cmentarze

Groby Środa Wlkp

Cmentarz Koszalin