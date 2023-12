Reklamy są elementem, który w serwisie YouTube towarzyszy nam od dawna. Co prawda można się ich pozbyć, ale nie jest to tania opcja. Zwłaszcza po ostatnich podwyżkach, które platforma zaserwowała użytkownikom kilka tygodni temu. Na pocieszenie jest fakt, że firma zamierza wyświetlać mniej takich elementów sponsorowanych. Zmiana na razie dotyczy aplikacji na jeden typ urządzeń.

YouTube wyświetli mniej reklam na telewizorach

YouTube od jakiegoś czasu prowadził program pilotażowy, który to finalnie poskutkował podjęciem decyzji związanej z wyświetlaniem reklam w aplikacji na telewizory. Ostatecznie zdecydowano, że takich elementów sponsorowanych będzie mniej. To powinno z pewnością cieszyć, ale okazuje się, że nie do końca jest dobrze.

Po pierwsze YouTube zdecydował się na wyświetlanie reklam również w Shortsach, czyli krótszych filmikach. Elementy sponsorowane będą serwowane pomiędzy oglądaniem tego typu wideo, choć można je pominąć z użyciem pilota. Po drugie reklamy stały się dłuższe. W przypadku telewizorów pojawiły się 30-sekundowe filmy, których to nie da się przeskoczyć.

To nie koniec działań, bo YouTube już jakiś czas temu zaczął pracować nad zmianami związanymi z przyciskiem do pomijania reklam. Stał się on mniej widoczny, do skuteczniej uniemożliwia skracanie czasu odtwarzania takich elementów w aplikacji.

Niestety reklamy na YouTube są czymś, czego nie da się po prostu tak łatwo pozbyć. Dobrym przykładem tego stanu rzeczy jest tegoroczna walka platformy z ad blockerami. Serwis skutecznie zablokował tego typu narzędzia, a użytkownicy sięgający po takie rozwiązania zostali przymuszeni do ich porzucenia, bo uniemożliwiono im oglądanie produkcji.

Reklamy dla YouTube'a są ogromnie ważne, bo większość użytkowników platformy nie korzysta z płatnego pakietu Premium, który pozwala wyłączyć elementy sponsorowane. Jest to główne źródło utrzymania serwisu, jak i wielu autorów filmów, którzy w ten sposób zarabiają na życie.

Reklamy w YouTube można wyłączyć. To wiąże się z zakupem płatnego planu Premium w serwisie, który w Polsce dostępny jest od niedawna w nieco wyższej cenie 25,99 zł/miesiąc. Można też wybrać opcję rodzinną, z której może korzystać kilka osób z jednego gospodarstwa domowego za nieco mniej niż 50 zł. Ponadto w ten sposób otrzymuje się dostęp do innych benefitów. W tym możliwości zapisywania wideo do obejrzenia w późniejszym czasie bez połączenia z internetem czy usługi YouTube Music, gdzie są dostępne miliony utworów muzycznych.