YouTube Premium kilka miesięcy temu doczekał się w Polsce podwyżek i nie jest to tania subskrypcja. Za pakiet rodzinny trzeba obecnie zapłacić blisko 50 zł. Polak jednak potrafi i rodacy znaleźli rozwiązanie "problemu". Niestety wie o tym Google, które nie zamierza dłużej tego tolerować.

Reklama

Subskrypcja YouTube Premium za kilka zł

Zacznijmy od tego, że subskrypcje YouTube Premium rzeczywiście do niedawna można było zakupić w Polsce za równowartość kilku zł. Stało się to możliwe poprzez proces rejestracji w innych krajach. Do najchętniej wybieranych w tym celu państw zaliczały się Argentyna, Pakistan czy Turcja.

Właśnie w taki sposób pakiet YouTube Premium można było nabyć za równowartość nawet 4-6 zł. W Polsce subskrypcja indywidualna kosztuje kilka razy więcej. Nie dziwi więc, że "na lewo" wykupiło swój plan sporo osób.

Google zaczęło anulować tanie subskrypcje YouTube Premium

Oczywiście Google zdaje sobie sprawę z tego, że taki proceder w sieci rzeczywiście istnieje i część internautów nabywa subskrypcje YouTube Premium po taniości. Po miesiącach "nic nierobienia" w końcu zareagowano i dla użytkowników kupionych w ten sposób pakietów nie mamy dobrych wieści.

Google zaczęło anulować takie subskrypcje. Odbywa się to poprzez zablokowanie możliwości opłacenia planu kartami płatniczymi, które zostały wydane w innych krajach. W kraju dużym wzięciem cieszył się YouTube Premium z Pakistanu, ale ta opcja również znika.

Ceny YouTube Premium w Polsce

Użytkownicy, którzy nie chcą oglądać reklam w YouTubie, muszą więc zakupić pakiet Premium po "normalnych" cenach. W Polsce dostępne są następujące plany:

Dla studentów - 14,99 zł/miesiąc

Subskrypcja indywidualna - 25,99 zł/miesiąc

Pakiet rodzinny (do 5 osób) - 46,99 zł/miesiąc

W przypadku subskrypcji indywidualnej Google oferuje dwumiesięczny okres próbny bez opłat. Pozostałe plany zawierają miesięczne triale. Przy okazji warto dodać, że YouTube Premium to nie tylko oglądanie bez reklam. W ramach płatnego planu użytkownicy mogą liczyć również na inne bonusy, w tym dostęp do platformy YouTube Music czy możliwość pobierania wideo na pamięć urządzenia.