Akcja służb i duża popularność

Do zdarzenia doszło we wtorek 11 czerwca. Polak próbował wejść na 30-piętrowy wieżowiec Globant Tower, jednak został złapany przez strażaków w okolicy 25. piętra. Ściągnięto go na dół, a następnie został zakuty w kajdanki przez policjantów i przetransportowany do radiowozu. Co ciekawe, był w stanie z tego miejsca skorzystać z telefonu i poinformować świat poprzez media społecznościowe, że "wszystko jest w porządku".