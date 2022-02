W ciągu ostatnich dwóch tygodni użytkownicy internetu w Korei Północnej mierzyli się z poważnymi problemami z łącznością. Dostępne w kraju strony internetowe bardzo często miały problem z utrzymaniem statusu online. Kłopoty dosięgły nawet Naenarę, oficjalną stronę rządową Kim Dzong Una. Okazuje się, że za atakiem hakerskim na "pustelnicze królestwo" stoi jeden Amerykanin.

W zeszłym roku Korea Północna przeprowadziła zmasowany atak hakerski na amerykańskich badaczy cyberbezpieczeństwa w celu wykradnięcia ich narzędzi do hakowania, znalezienia informacji o słabych punktach w zabezpieczeniach i pozyskania danych personalnych badaczy. Jedną z ofiar kampanii stał się Amerykanin o pseudonimie "P4x". Badacz zaniepokojony tym, że hakerzy uderzyli w osoby prywatne zamiast w agencje rządowe i wielkie organizacje oraz sfrustrowany brakiem reakcji rządzących, postanowił wziął sprawy w swoje ręce.

Zdjęcie Odciął dostęp do internetu w całym kraju - twierdzi, że wcale nie było to takie trudne / 123RF/PICSEL

To wydaje się być właściwym działaniem. Jeśli teraz nie zobaczą, że też mamy zęby, takie sytuacje będą się powtarzały powiedział P4x w rozmowie z portalem Wired.

Jak podaje serwis Wired, P4x znalazł wiele znanych, lecz niezałatanych słabych punktów w zabezpieczeniach systemów Korei Północnej. To pozwoliło mu na samodzielne przeprowadzenie blokady usług na kilka z serwerów i routerów, na których bazuje łączność internetowa w kraju Kim Dzong Una. Amerykaninowi udało się nawet zbadać system operacyjny, z którego korzystają Koreańczycy, znany jako Red Star OS. Twierdzi, że jest to przestarzała i podatna na ataki wersja Linuxa.

P4x poinformował serwis Wired o tym, że część ataków na systemy udało mu się już całkowicie zautomatyzować. Użyte przez niego metody miały skutek natychmiastowy i sprawiły, że niemal każda północnokoreańska strona przynajmniej raz miała problem z dostępem do internetu.

Eksperci zwracają uwagę na to, że jeżeli P4x szukał odwetu, to najprawdopodobniej skierował swoje działania w złą stronę. Korea Północna do zeszłorocznej akcji najprawdopodobniej wynajęła hakerów spoza swojego kraju. Jak się okazuje, namierzenie konkretnych osób może być jednak znacznie trudniejsze niż złamanie krajowych zabezpieczeń.