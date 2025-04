Jasny błysk rozświetlił niebo. Pod Opolem na odkrycie czekają meteoryty

Skytinel podaje, że kosmiczny obiekt wszedł w atmosferę pod kątem 65 stopni w stosunku do powierzchni naszej planety i w trakcie lotu poruszał się z prędkością ok. 13 kilometrów na sekundę. Miał on się zacząć spalać już na wysokości ok. 85 kilometrów ponad powierzchnią Ziemi, dlatego był dobrze widoczny na dużym obszarze południowo-zachodniej Polski.