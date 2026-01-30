System zainstalowany w Ames Research Center osiąga ponad 20 petaflopów mocy obliczeniowej, co oznacza ponad 20 biliardów operacji na sekundę. To ogromny skok względem wcześniejszych superkomputerów Aitken i Pleiades. Ahena korzysta z ponad tysiąca węzłów obliczeniowych wyposażonych w procesory AMD EPYC i 786 terabajtów pamięci operacyjnej, co pozwala jej analizować zbiory danych o rozmiarach, których nie byłby w stanie przetworzyć żaden człowiek.

Jak podkreśla Kevin Murphy, dyrektor ds. danych naukowych NASA, Ahena będzie kluczowa dla "symulacji złożonych zjawisk, które wcześniej wymagały lat badań i milionów dolarów testów w świecie fizycznym". Teraz to, co kiedyś wymagało laboratoriów i prototypów, można odtworzyć cyfrowo - od startu rakiety po turbulencje w atmosferze Marsa.

Superkomputer z misją

Atena nie tylko wspiera aeronautykę i inżynierię kosmiczną. To również centrum treningowe dla zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, które mają analizować petabajty danych z satelitów, sond i teleskopów. AI trenowane na Atenie będą w stanie szybciej niż kiedykolwiek identyfikować anomalie w atmosferze, przewidywać skutki burz słonecznych czy znajdować nowe zjawiska astrofizyczne w ogromnych bazach danych.

Co istotne, NASA wprowadza teraz hybrydowy model obliczeniowy, łączący moc fizycznego superkomputera z elastycznością komercyjnych chmur danych. Naukowcy mogą więc płynnie przełączać się między lokalnymi symulacjami a zewnętrznymi środowiskami chmurowymi w zależności od charakteru misji.

Atena ma bezpośrednie znaczenie dla programu Artemis, w ramach którego NASA przygotowuje załogowy powrót na Księżyc. W Kennedy Space Center trwają właśnie końcowe przygotowania do testowego lotu Artemis II z rakietą SLS i kapsułą Orion. Atena odegra tu rolę "niewidzialnego mózgu", symulując każdy element misji: od zapłonu silników po trajektorię lotu.

