Pulsary same w sobie nie są rzadkością, w Drodze Mlecznej zidentyfikowano ich już prawie 3500. Te niewielkie, ale niezwykle gęste obiekty obracają się z zawrotną prędkością i emitują promieniowanie elektromagnetyczne z okolic swoich biegunów magnetycznych. Gdy promień ten przecina Ziemię, odbieramy go jako regularne impulsy radiowe, promieniowanie X lub gamma, jakbyśmy obserwowali światło latarni morskiej, która omiata przestrzeń kosmiczną.

W przypadku PSR J1928+1815 ta faza trwa około 1000 lat. W tym czasie pulsar "wymiata" wspólną otoczkę, pozostawiając po sobie gorącą, helową gwiazdę, która dalej krąży wokół niego. To właśnie takie procesy prowadzą do zmniejszania się orbity, transferu masy i w dłuższej perspektywie, mogą doprowadzić nawet do połączenia się dwóch gwiazd, co wyzwala fale grawitacyjne, uchwytne dzięki takim detektorom jak LIGO czy Virgo.

Odkrycie PSR J1928+1815 to nie tylko fascynujący przypadek egzotycznego układu. To również potwierdzenie teorii, które do tej pory były trudne do zweryfikowania obserwacyjnie. Pokazuje, jak ważne są układy podwójne w naszym zrozumieniu cyklu życia gwiazd, interakcji materii pod ekstremalnymi warunkami i procesów prowadzących do najpotężniejszych zjawisk we Wszechświecie.