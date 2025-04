Pełnia Różowego Księżyca. Skąd wzięła się ta nazwa?

W nocy 12/13 kwietnia będzie miała miejsce pierwsza wiosenna pełnia Księżyca 2025 roku. Określana jest Pełnią Różowego Księżyca. Tłumaczymy co to oznacza i dlaczego to jedno z najciekawszych wydarzeń astronomicznych wiosny.