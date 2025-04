C/2025 F2 (SWAN) to kometa, którą odkryto w drugiej połowie zeszłego miesiąca. Natrafił na nią na zdjęciach z obserwatorium SOHO amator z Ukrainy, Vladimir Bezugly. Odkrywca obiektu zauważył na obrazach z kilku dni końcówki marca, że coś się na nich przesuwa. Postanowił to zgłosić i był to strzał w dziesiątkę.