Układ Słoneczny to nie tylko osiem planet. Wszak jeszcze dalej znajduje się pas Kuipera, gdzie krążą wybrane planety karłowate i wśród nich jest Pluton . Na tym nie koniec, bo nasz system w rzeczywistości rozciąga się znacznie dalej i są to odległości, które trudno sobie wyobrazić.

Obłok Oorta to struktura, która składa się z elementów stanowiących pozostałość po powstaniu Układu Słonecznego. Są to pył, planetoidy oraz okruchy, które znajdują się od około kilku tys. do nawet 100 tys. jednostek astronomicznych od Słońca. Jedna z nich określa średnią odległość Ziemi od naszej gwiazdy.