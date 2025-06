Tuż przed wejściem do kapsuły Crew Dragon, załoga misji mogła pożegnać się ze swoją rodziną i obecnymi na miejscu najbliższymi. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego żegnała m.in. jego żona, posłanka Aleksandra Wiśniewska-Uznańska. Nie zabrakło wzruszeń, co oczywiste. Wyjątkowy moment uchwycił m.in. dziennikarz Polsat News, Tomasz Lejman:

Zacznijmy do tego, skąd pomysł, aby polski astronauta poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną? Jest to efektem wysiłków naszego państwa w ugruntowaniu Polski w branży kosmicznej, która prężnie się rozwija, a rodzime firmy odgrywają w europejskim sektorze coraz większą rolę.

Sławosz Uznański-Wiśniewski zgłosił chęć zostania astronautą w marcu 2021 r. Aplikacji, które otrzymała Europejska Agencja Kosmiczna, było całe mnóstwo. Mimo to Polak został wybrany do korpusu astronautów ESA spośród około 22,5 tys. zgłoszeń. Był to dla niego wielki sukces.

Latem 2023 r. Sławosz Uznański-Wiśniewski został wybrany do misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach prywatnego lotu organizowanego przez Axiom Space we współpracy ze SpaceX i NASA. Potem rozpoczął długi cykl szkoleń, który dobiegł końca w kwietniu 2025 r. Załoga Ax-4 jest już gotowa do lotu na ISS od kilku tygodni i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to zostanie wystrzelona rakietą Falcon 9 w środę 25 czerwca.