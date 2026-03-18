Do zdarzenia doszło we wtorek rano, około godziny 9:00 czasu lokalnego. Ognista kula była widoczna nad szerokim obszarem - od Cleveland po Pittsburgh, a zgłoszenia napływały nawet z bardziej odległych stanów. Według American Meteor Society obserwacje pochodziły z regionu rozciągającego się od Wisconsin po Maryland.

Supersoniczny przelot i eksplozja

Meteor poruszał się z prędkością około 72 tys. km/h. Jak wyjaśnił Bill Cooke, obiekt miał około 2 metrów średnicy i ważył kilka ton, co klasyfikuje go jako niewielką asteroidę. Został po raz pierwszy zaobserwowany na wysokości około 80 km nad Lake Erie. Następnie pokonał kilkadziesiąt kilometrów przez górne warstwy atmosfery, zanim rozpadł się nad Valley City w pobliżu Mediny.

Moment rozpadu wygenerował energię odpowiadającą około 250 tonom trotylu. To właśnie ta eksplozja spowodowała falę uderzeniową i charakterystyczny huk, który mieszkańcy porównywali do grzmotu lub odległych fajerwerków.

"Jakby coś uderzyło w dach"

Mieszkańcy regionu relacjonowali, że początkowo myśleli o eksplozji lub katastrofie. Niektórzy opisywali dźwięk jako przypominający uderzenie drzewa w budynek, inni jako długotrwałe dudnienie podobne do burzy. Zjawisko zostało również zarejestrowane przez kamery, a nagrania szybko pojawiły się w sieci.

Biura National Weather Service potwierdziły, że dane satelitarne wskazują jednoznacznie na meteor jako źródło zjawiska, ale do tej pory nie odnotowano odnalezienia fragmentów meteorytu.

Jak zaznaczył meteorolog Brian Mitchell, większość obiektu spłonęła w atmosferze, ale niewielkie odłamki mogły dotrzeć do powierzchni. Eksperci przypominają też, że choć tak spektakularne "kule ognia" czy bolidy zdarzają się rzadziej, same meteory nie są niczym wyjątkowym, bo każdego roku na Ziemię spadają ich tysiące.

