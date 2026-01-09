NASA nie ujawniła, który członek załogi zmaga się z problemami zdrowotnymi ani jaka jest ich natura, co tłumaczy koniecznością ochrony prywatności astronauty. Wiadomo jedynie, że jego stan jest stabilny, a sam problem nie jest związany z pracą w kosmosie ani z urazem. Przedstawiciele agencji podkreślają jednak, że nie ma powodów do paniki i nie jest to ewakuacja awaryjna - decyzja została podjęta profilaktycznie, zgodnie z zasadą stawiania zdrowia astronautów ponad wszystkie inne priorytety.

Pierwszy taki przypadek w historii ISS

Przedwczoraj NASA niespodziewanie odwołała planowany spacer kosmiczny, również powołując się na "kwestie medyczne", co było pierwszym sygnałem, że sytuacja na orbicie nie jest rutynowa. Wcześniejszy powrót całej załogi to zaś wydarzenie bez precedensu - Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest nieprzerwanie zamieszkana od 2000 roku i przez ponad dwie dekady nigdy nie doszło do skrócenia misji z powodów zdrowotnych.

Co więcej, jak przyznał główny lekarz NASA, dr James Polk, to pierwszy raz w ponad 65-letniej historii agencji, gdy załoga kosmiczna wraca na Ziemię wcześniej właśnie z powodu problemów medycznych. To pokazuje, jak rzadkie i wyjątkowe jest to zdarzenie.

Kim jest załoga Crew-11?

Crew-11 to międzynarodowy zespół, w którego skład wchodzą: astronauci NASA Zena Cardman i Mike Fincke, japoński astronauta Kimiya Yui z agencji JAXA oraz rosyjski kosmonauta Oleg Platonow. Załoga dotarła na ISS w sierpniu ubiegłego roku na pokładzie kapsuły SpaceX Crew Dragon i miała spędzić na orbicie około sześciu miesięcy. Po ich wcześniejszym powrocie na stacji pozostaną jeden amerykański astronauta oraz dwóch rosyjskich kosmonautów i dopiero po przybyciu kolejnej rotacyjnej załogi obsada ISS wróci do pełnego składu.

Co z eksperymentami i pracą stacji?

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to ogromny niezwykle złożony obiekt, który zaprojektowano do pracy przy określonej minimalnej liczbie członków załogi. Zdaniem ekspertów wcześniejszy powrót Crew-11 może oznaczać opóźnienia w realizacji części eksperymentów naukowych oraz prac konserwacyjnych.

Jak wyjaśnia dr Simeon Barber z Open University, mniejsza liczba astronautów prawdopodobnie skupi się przede wszystkim na bieżącym utrzymaniu stacji i zapewnieniu jej sprawnego funkcjonowania, bardziej ambitne badania naukowe mogą zejść na dalszy plan.

Medycyna w kosmosie działa, ale Ziemia jest niezastąpiona

ISS dysponuje podstawowym zapleczem medycznym oraz systemami umożliwiającymi prywatne konsultacje z lekarzami na Ziemi. Astronauci mogą być diagnozowani i leczeni na odległość, niemal jak podczas zabezpieczonej wideokonsultacji z lekarzem rodzinnym.

Mimo to pewnych problemów zdrowotnych nie da się skutecznie monitorować ani leczyć w warunkach mikrograwitacji, w takich sytuacjach powrót na Ziemię pozostaje najbezpieczniejszym rozwiązaniem. NASA zapowiedziała, że w ciągu najbliższych dni poda więcej szczegółów dotyczących harmonogramu powrotu Crew-11.

