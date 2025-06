Obecnie Andromeda zbliża się do nas z prędkością około 100 km/s . Wcześniejsze modele zakładały, że to nieuniknione spotkanie zakończy się katastrofalnym zderzeniem i powstaniem galaktyki eliptycznej , czyli "sterty gwiazd" pozbawionej charakterystycznych ramion spiralnych. Najnowsze analizy wprowadzają nowe zmienne - po raz pierwszy uwzględniono niepewności pomiarowe oraz wpływ Wielkiego Obłoku Magellana (LMC) , najmasywniejszego satelity Drogi Mlecznej.

Choć LMC waży zaledwie 15 proc. tego co nasza galaktyka, jego grawitacyjne oddziaływanie (działające prostopadle do toru zbliżania się Andromedy) okazuje się mieć ogromne znaczenie. Zakłóca ono ruch Drogi Mlecznej na tyle, że istotnie zmniejsza szansę na kolizję .

W ponad połowie symulacji doszło co prawda do przynajmniej jednego bliskiego przejścia galaktyk względem siebie, ale ich połączenie nastąpiłoby dopiero za osiem do dziesięciu miliardów lat. Do tego czasu nasze Słońce dawno przestanie istnieć. W pozostałych scenariuszach Droga Mleczna i Andromeda mijają się w tak dużej odległości, że pozostają względnie niezaburzone przez bardzo długi czas.