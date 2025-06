Pierwszym celem Tianwen-2 jest Kamo'oalewa (2016 HO3), czyli niewielka asteroida o średnicy około 50 metrów, krążąca w pobliżu Ziemi jako tzw. quasi-satelita . Obiekt ten porusza się po orbicie wokół Słońca, ale przez cały czas pozostaje stosunkowo blisko naszej planety. Co więcej, jego widmo świetlne niemal odpowiada widmu Księżyca.

Niektórzy naukowcy, w tym Ben Sharkey z Uniwersytetu Maryland, sugerują, że Kamo'oalewa może być fragmentem wyrzuconym z powierzchni Srebrnego Globu w wyniku uderzenia meteorytu. Jeśli ta hipoteza się potwierdzi, będzie to pierwszy raz, gdy uda się przebadać księżycową skałę krążącą w przestrzeni międzyplanetarnej, poza tradycyjnymi misjami lądowania na Księżycu.

Misja Tianwen-2 spędzi rok na podróży do asteroidy, kolejny rok na jej orbitowaniu i wyborze miejsca lądowania, po czym spróbuje pobrać próbki i dostarczyć je na Ziemię, co ma nastąpić za około 2,5 roku. Lądowanie i nawigacja wokół tak małego ciała jak Kamo'oalewa to nie lada wyzwanie. Ze względu na bardzo słabą grawitację i szybką rotację, najmniejszy błąd może zakończyć się niepowodzeniem.