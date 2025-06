USA rezygnują z rewolucyjnego napędu atomowego. Koniec marzeń o gwiazdach

Za cały projekt DRACO odpowiadali inżynierowie z firmy Lockheed Martin. Przez ostatnie lata pracowali oni nad jądrowym napędem termicznym (NTP). Oferuje on wysoki stosunek ciągu do masy, ok. 10 tysięcy razy większy, niż napęd elektryczny i nawet 5 razy większy, niż impuls właściwy w rakietach o napędzie chemicznym. Oznacza to, że nawet powstająca najpotężniejsza rakieta SuperHeavy-Starship od SpaceX czy Space Launch System od NASA, nie mają ze statkiem kosmicznym z takim napędem żadnych szans.