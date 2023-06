19 godzin lotu i luksus w powietrzu. Rewolucja w samolotach Qantas

Osoby podróżujące z australijskiego Sydney do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych zawsze musiały się liczyć z tym, że w trakcie podróży czekała ich przesiadka do innego samolotu. Odległość między między dwoma miastami wynosi około 16 200 kilometrów, a cała podróż z transferem do innego samolotu trwała nawet 30 godzin i dłużej.

Aby skrócić czas podróży największy australijski przewoźnik lotniczy zdecydował się uruchomić najdłuższe połączenie lotnicze w historii. Samoloty linii Qantas pokonają trasę z Nowego Jorku do Sydney w 19 godzin, czyli pasażerowie spędzą na pokładzie prawie cały dzień.

W trosce o komfort pasażerów Qantas zdecydował się zmodyfikować 12 samolotów Airbus A350, które mają latać na tej trasie.

Postanowiliśmy tak zmienić nasze samoloty, aby można było podróżować nimi komfortowo w dowolne miejsce na świecie lecąc non-stop nawet 21 godzin. dyrektor generalny Qantas, Alan Joyce

Największe zmiany dotyczą najbardziej popularnej klasy ekonomicznej. Zamontowano w nich fotele modelu "Project Sunrise", które mają zagwarantować znacznie więcej miejsca na nogi.



Zdjęcie Nowe fotele w klasie ekonomicznej w wersji na długie dystanse mają oferować o 50 centymetrów więcej miejsca na nogi zdjęcie: Qantas / domena publiczna

W nowej wersji Airbus A350 będzie zabierał na pokład 238 pasażerów (zamiast 300) i oferował 140 miejsc w klasie ekonomicznej w układzie foteli 3-3-3 oraz 40 miejsc w klasie ekonomicznej premium w układzie 2-4-2. Oprócz tego samoloty będą oferowały sześć miejsc w klasie pierwszej w konfiguracji 1-1-1, a także 52 miejsca w klasie biznes w układzie 1-2-1.



Zdjęcie W trakcie 19-godzinnych lotów pasażerowie w klasie ekonomicznej będą mogli korzystać z darmowego internetu pozwalającego na oglądanie filmów w największej rozdzielczości / zdjęcie Qantas / domena publiczna

Każdy pasażer będzie miał zagwarantowaną łączność Bluetooth i darmowe WiFi o prędkości pozwalającej oglądać na żywo filmy w najwyższej rozdzielczości.



Absolutną nowością będą "strefy wellness" dla pasażerów klasy ekonomicznej. Będą to wydzielone miejsca do ćwiczeń fizycznych wyposażone w specjalne ekrany telewizyjne, na których trener będzie pokazywał, jakie ćwiczenia warto wykonywać. Wszystko po to, aby lepiej znieść tak długi lot. Qantas obiecuje, że będą nawet specjalne poręcze ułatwiające utrzymanie równowagi podczas ćwiczeń.



Zdjęcie Podczas długich lotów pasażerowie będą zachęcani do krótkich spacerów po pokładzie / zdjęcie: Qantas / domena publiczna

Dodatkowo tak specjalnie dobrano oświetlenie pokładowe, aby maksymalnie zmniejszyć zmęczenie wynikające z lotów na tak długich dystansach. Dotyczy to także posiłków, które mają być wyjątkowo lekkostrawne.

Dzięki temu efekt jetlag (zespół objawów związanych z nagłą zmianą strefy czasowej) ma być znacznie mniej uciążliwy.

W lutym tego roku Qantas przedstawił zupełnie nowe kabiny dla pierwszej klasy i klasy biznes. Pierwszy Airbus A350 w wersji przystosowanej do lotów długodystansowych ma wystartować pod koniec 2025 roku.

