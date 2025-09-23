W skrócie Województwo warmińsko-mazurskie wprowadza własny bon turystyczny z dopłatami i zniżkami na noclegi.

Możliwość rejestracji oraz składania wniosków o bony dostępna jest od 22 września, a generowanie bonów rozpocznie się 27 września 2025 roku.

W programie dostępne są bony kwotowe w wysokości 200, 300 i 500 zł oraz zniżkowe uprawniające do 10 proc. rabatu.

Bony można realizować na noclegi w różnych obiektach - od kempingów po hotele pięciogwiazdkowe - w wyznaczonym terminie.

Warmia i Mazury zachęcają do odwiedzin licznymi atrakcjami, w tym malowniczymi jeziorami, zamkami, muzeami oraz unikatowymi zabytkami.

Woj. warmińsko-mazurskie wystartowało z własnym bonem turystycznym

Po sukcesie Polskiego Bonu Turystycznego i zainspirowanego tym programem Podlaskiego Bonu Turystycznego do gry postanowiło wejść także woj. warmińsko-mazurskie. Samorząd województwa ogłosił wprowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Bonu Turystycznego. Chętni mogą już się rejestrować - co istotne, ten bon ma nieco inne warunki niż wcześniej wspomniane programy.

- Program Jesień na Warmii i Mazurach realizowany poprzez Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny to propozycja dla wszystkich, którzy marzą o wypoczynku w tym regionie - zarówno turystów spoza województwa, jak i jego mieszkańców - zaznaczono na stronie programu.

Na stronie programu już od 22 września br. można założyć swoje konto - konieczne będzie zaakceptowanie regulaminu. Potem będzie można złożyć elektroniczny wniosek o bon, podając wybraną kwotę i miesiąc realizacji bonu. Całkowita kwota środków przeznaczonych przez woj. warmińsko-mazurskie na realizację bonów kwotowych w ramach programu w roku 2025 wynosi 2 000 000 zł.

Bon turystyczny 2025. Jak działa program Jesień na Warmii i Mazurach?

Program pozwala złożyć tylko jeden wniosek na osobę na przeznaczonej do tego stronie. Bon może wygenerować każdy mieszkaniec Polski (również z woj. warmińsko-mazurskiego), który ukończył 18 lat. Warto pamiętać, że samo założenie konta na stronie programu nie jest jeszcze gwarancją uzyskania dopłaty do noclegu.

Dostępne są bony kwotowe i bony zniżkowe. Bony kwotowe mają trzy progi: 200, 300 i 500 zł brutto. Dotyczą noclegów w różnego rodzaju obiektach hotelowych wymienionych na stronie Warmińsko-Mazurskiego Bonu Turystycznego - od kempingów po hotele pięciogwiazdkowe. Bony zniżkowe trafią natomiast do osób, którym nie udało się wylosować bonu kwotowego - uprawniają one do 10 proc. rabatu na noclegi w obiektach udostępnionych na stronie programu. Bony kwotowe i zniżkowe nie podlegają wymianie na gotówkę, ani nie można ich przekazać innej osobie.

Bon jest elektronicznym kodem przypisanym do właściciela konta, który należy podać podczas dokonywania rezerwacji w obiektach dostępnych w ramach programu. Nie można wykorzystać bonu na wcześniej zarezerwowane noclegi.

Kiedy można realizować zniżki na pobyt w woj. warmińsko-mazurskim?

W przypadku pomyślnego wygenerowania bonu kwotowego potwierdzenie zostanie wysłane na podany adres e-mail i numer telefonu. Generowanie Bonów w Programie Jesień na Warmii i Mazurach realizowanym poprzez Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny rozpocznie się w dniu 27 września 2025 r. pomiędzy godz. 11:00:00 a 12:00:00 i potrwa do godz. 17:59:59.

- Generowanie bonów rozpocznie się od generowania bonów kwotowych i potrwa do czasu wyczerpania puli środków. Chwila wyczerpania puli środków jest równoznaczna z zakończeniem generowania bonów kwotowych. Po zakończeniu generowania bonów kwotowych rozpocznie się generowanie bonów zniżkowych (chwila wyczerpania puli środków jest chwilą rozpoczęcia generowania bonów zniżkowych). Zakończenie generowania bonów nastąpi 27 września 2025 r. (Światowy Dzień Turystyki) o godz. 17:59:59 - stanowi regulamin programu.

Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny można realizować w czasie trwania programu - od 1 października do 15 grudnia 2025 r. Warunkiem realizacji bonu jest zarezerwowanie co najmniej dwóch noclegów w obiekcie z listy organizatora z dostępnymi w wybranym terminie miejscami. Warto pamiętać, że bon niewykorzystany w wybranym miesiącu - traci ważność. Nie ma możliwości wprowadzania zmian w otrzymanym bonie.

Zdobądź bon i zarezerwuj noclegi w woj. warmińsko-mazurskim. Piotr Kamionka/REPORTER East News

Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny wygenerujesz 27 września. Gdzie go zrealizować?

Warmia i Mazury to regiony, które nie potrzebują pięknych sloganów - bronią się same. Tysiące jezior, zielone lasy, pagórki i wszechobecna historia mówią same za siebie. Największym magnesem pozostaje Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, przyciągająca miłośników żeglarstwa, kajaków i rowerowych wypraw. Natomiast urokliwe miejscowości, takie jak Giżycko, Mikołajki czy Mrągowo, oferują zarówno spokój, jak i bogactwo atrakcji, a sieć szlaków wodnych i rowerowych umożliwia odkrywanie tych zakątków Polski z różnych stron o każdej porze roku.

Wśród wielu atrakcyjnych miejsc w woj. warmińsko-mazurskim warto wymienić m.in.:

Olsztyn - stolica regionu z piękną starówką i XIV-wiecznym Zamkiem Kapituły Warmińskiej, gdzie pracował Mikołaj Kopernik. Na wystawie w zamku jest pokazana m.in. astronomiczna tablica doświadczalna z 1517 r., którą Kopernik własnoręcznie wykonał.

Zamek w Lidzbarku Warmińskim - perła gotyckiej architektury i ważny punkt na Szlaku Zamków Gotyckich. Ten zamek biskupi z XIV wieku należy do najcenniejszych i najlepiej zachowanych zabytków obronnej architektury gotyckiej w Polsce!

Wilczy Szaniec i kompleks w - historyczne miejsca pełne tajemnic z czasów II wojny światowej, powiązane z przywódcami III Rzeszy. Miejsca są zaadaptowane pod turystów, można nie tylko zobaczyć budowle, ale i poznać związane z nimi dzieje, a nawet legendy - jak ta o Bursztynowej Komnacie. Mamerkach - historyczne miejsca pełne tajemnic z czasów II wojny światowej, powiązane z przywódcami III Rzeszy. Miejsca są zaadaptowane pod turystów, można nie tylko zobaczyć budowle, ale i poznać związane z nimi dzieje, a nawet legendy - jak ta o Bursztynowej Komnacie.

Kanał Elbląski i Kanał Mazurski - unikatowe zabytki techniki o fascynującej historii. Można zwiedzić te miejsca, a nawet wybrać się w rejs - unikatowe zabytki techniki o fascynującej historii. Można zwiedzić te miejsca, a nawet wybrać się w rejs Kanałem Elbląskim i popłynąć nie tylko po wodzie, ale i po... trawie!

Skansen w Olsztynku, Mazurolandia z parkiem miniatur i liczne inne muzea, które pozwalają poznać lokalną kulturę i historię.

Śniardwy - największe jezioro Polski, raj dla żeglarzy i miłośników przyrody.

***

