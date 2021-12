KŁÓDKA NA ODCISK PALCA

Koniec ze zgubionym kluczem, koniecznością przecinania kłódki brzeszczotem lub grzebaniem w otchłani pamięci za zapomnianym kodem. Nadchodzi rewolucja w bezpieczeństwie - kłódka na odcisk palca. Działa w podobny sposób, jak odblokowanie smartfonu. Elektroniczna kłódka zapamiętuje odcisk palców, i to nie jeden, bo niektóre kłódki na odcisk palca mogą zapamiętać nawet dziesięć linii papilarnych.

To oryginalny prezent dla mężczyzny, który często gubi klucze. Nowoczesny i elegancki gadżet jest zabezpieczeniem nie do złamania. Inteligenta kłódka na odcisk palca kosztuje od 70 złotych wzwyż. Im droższe, tym lepsze wykonanie i wykończenie gadżetu. Ciekawy prezent dla mężczyzny trzeba jednak co jakiś czas ładować. Inaczej znów przyda się brzeszczot...

CO MÓWI PIES? TŁUMACZ SZCZEKANIA

Szacuje się, że przeciętny pies potrafi zrozumieć około 165 naszych słów. Ile rodzajów szczekania psa jest w stanie zrozumieć człowiek? No właśnie. Tu z pomocą przychodzi tłumacz szczekania Bowlingual Voice Bark Translator. Idealny prezent dla mężczyzny na święta, który nie chce czekać aż do Wigilii, by pies przemówił ludzkim głosem.

Twórcy tego oryginalnego gadżetu zapewniają, że urządzenie potrafi określić, co pies chce nam powiedzieć. I to tylko na podstawie szczekania. Na ekranie translatora wyświetlają się krótkie komunikaty, takie jak "jestem smutny" lub "zostaw mnie, nie potrzebuję towarzystwa". Ciekawy prezent dla miłośnika czworonogów.

KASK ROWEROWY Z AUTOMATYCZNĄ FUNKCJĄ STOP Livall BH51M Neo

Praktyczny prezent dla mężczyzny na święta. Oprócz podstawowej funkcji, którą spełnia rowerowy kask, czyli ochrona głowy, ma kilka niesamowitych funkcji. Jest wyposażony między innymi w światła ostrzegawcze LED, światło stopu, kierunkowskazy czy zestaw głośnomówiący. Kask sam mierzy jasność otoczenia, dzięki czemu automatycznie włącza oświetlenie, gdy jest potrzebne.

To nie wszystkie zalety tego niesamowitego gadżetu. Praktyczny prezent posiada między innymi wbudowane walkie-talkie, które pozwala na rozmowy z innymi uczestnikami rowerowej wycieczki. Kierunkowskazy na kasku włącza się specjalnym pilotem, a dzięki regulowanemu paskowi będzie pasował do każdej głowy. Komfort jazdy zwiększa również 12 otworów wentylacyjnych.

PRZYJEMNA JAZDA. MATA MASUJĄCA

Kolejny przykład na ciekawy prezent dla mężczyzny na święta. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, które sprawiają, że trudy podróży samochodem można znacznie zredukować. Mata masująca do samochodu jest przeznaczona do masażu kręgosłupa, pleców, karku i okolicy bioder podczas jazdy. Wystarczy ją założyć na siedzeniu i włączyć przy pomocy pilota. To idealny prezent dla kierowcy, który spędza całe dnie za kółkiem.

Materac masujący, dzięki ergonomicznemu kształtowi, dopasowuje się do każdego rodzaju fotela. Ceny tego praktycznego prezentu pod choinkę zaczynają się od 180 złotych. Niektóre z nich posiadają również funkcję podgrzewania, co dodatkowo wzmaga poczucie komfortu i relaksu.

GADŻET DO SAMOCHODU. ODKURZACZ BASEUS CRXCQ01-01

Jest tak mały, że można schować go w każdym schowku. Odkurzacz BASEUS CRXCQ01-01 to praktyczny prezent dla mężczyzny, który ponad wszystko ceni sobie porządek w swoim samochodzie. Ten niewielki gadżet sprawdzi się przy sprzątaniu deski rozdzielczej, nawiewów czy przestrzeni między i pod fotelami. Pomimo rozmiarów, bardzo dobrze radzi sobie z usuwaniem kurzu i drobnych odpadów.

Praktyczny odkurzacz posiada gniazdo ładowania USB typu C, a pełne naładowanie wystarcza na około 25 minut pracy. Oprócz samego odkurzacza w zestawie znajdują się dwie końcówki. Jedna do odkurzania szczelin i trudno dostępnych miejsc, druga posiada miękką szczotkę do delikatnych powierzchni. Cena odkurzacza to około 150 zł.

GRAJĄCA PODUSZKA

Jeżeli Twój partner często zasypia przy ulubionych utworach, być może warto pomyśleć nad muzyczną poduszką. To prezent spełniający wymagania wszystkich audiofilów. Poduszka posiada wbudowane głośniki, które nie wpływają na jakość i wygodę snu. Ten oryginalny prezent na święta dla chłopaka posiada standardowe wejście mini jack, dzięki czemu z łatwością można podpiąć każde źródło muzyki.

Co ważne, dźwięki wydobywające się z głośnika poduszki są słyszalne tylko dla osoby do niej przytulonej. To dobra wiadomość dla osób zasypiających przy boku miłośnika muzyki. Cena za zasypianie przy ulubionych dźwiękach waha się w okolicy 100 zł. Muzyczna poduszka to rozwiązanie dla tych, którzy zasypiali dotąd ze słuchawkami na uszach, próbując rozplątać je następnego dnia.

INTELIGENTNY LASER DO ZABAWY Z KOTEM

Jak bardzo byśmy chcieli, nie zawsze możemy spędzić czas bawiąc się z naszymi pupilami. Tu z pomocą przychodzi inteligentny laser dla kota Smart Dot. Cała frajda polega na tym, że urządzenie posiada trzy tryby pracy i trzy trajektorie dla trzech różnych kątów. To z kolei oznacza niezliczone ilości polowania na czerwoną kropkę po dużej powierzchni.

Ten gadżet może okazać się oryginalnym prezentem dla mężczyzny, który chce zapewnić rozrywkę swojemu pupilowi nawet wtedy, gdy nie ma go w domu. To dzięki możliwości wprowadzenia harmonogramu i ustawieniu czasu zabawy dla kota. Smart Dot można połączyć z aplikacją w telefonie, co daje jeszcze więcej możliwości. Na przykład zdalne sterowanie laserem. Cena? 160 zł.

POMPOWANIE KÓŁ BEZ WYSIŁKU

Są sytuacje, kiedy trzeba wyjąć pompkę z bagażnika i zacząć pompować koło, z którego uciekło powietrze. Teraz praca Twojego partnera ograniczy się tylko do wyciągnięcia pompki i podłączenia jej do wentyla. To dzięki pompce elektrycznej Xiaomi Mi Portable Electric Air Pump.

Korzystając z pompki powietrze opony zapełni się w zaledwie trzy minuty, a samochodu w sześć.

Oryginalny prezent przyda się każdemu mężczyźnie, który wyrusza w trasę rowerem lub samochodem. Jej zalety to kompaktowy rozmiar i pojemna bateria, dzięki czemu nie potrzebuje zewnętrznego zasilania. Działanie elektrycznej pompki jest banalnie proste. Ten oryginalny i bardzo praktyczny prezent dla mężczyzny to ponad 170 zł.

To tylko kilka interesujących przykładów na prezent dla mężczyzny na święta. A co mężczyzna chciałby dostać pod choinkę? Być może warto wcześniej skonsultować, jaki prezent dla męża, partnera lub prezent dla chłopaka byłby najlepszy. To gwarancja braku rozczarowań i pewność, że kupiony gadżet nie zginie w stercie niepotrzebnych przedmiotów.