Co kupić koledze na święta? Alkohol to uniwersalny prezent

Jeżeli szukasz uniwersalnego prezentu dla mężczyzny i wiesz, że nie jest abstynentem, to możesz kupić mu butelkę dobrego trunku. Tutaj wybór jest nieograniczony. Dobrym pomysłem będzie kupno droższego wina lub starszej whisky.

W przypadku mocno ograniczonego budżetu można się również skupić na piwach. W tym przypadku w dobrym guście byłby wybór trunku z mniejszego browaru. Przewagą alkoholu nad innymi prezentami jest to, że może on zostać podarowany zarówno komuś bliskiemu, jak i dalszemu, jak klient lub szef.

Zdjęcie Alkohol to uniwersalny i niezobowiązujący prezent / 123RF/PICSEL

Zestaw do majsterkowania. Doskonały prezent na święta dla taty

Narzędzia powinny znajdować się w każdym gospodarstwie domowym. Mogą pomóc w złożeniu szafki lub nieskomplikowanych napraw. To doskonały sposób żeby zaoszczędzić na wzywaniu profesjonalisty.

Szczególnie mężczyźni mogą czerpać przyjemność z prostych napraw i majsterkowania.

Jeżeli osoba, którą chcemy obdarować posiada już taki zestaw z narzędziami, to być może potrzebuje nowej wkrętarki?

Zdjęcie A może by tak narzędzia? Ogrodnicze również się nadadzą! / 123RF/PICSEL

Model do składania. Pomysł na prezent dla mężczyzny

Modele do składania właściwie można nazwać klockami do zabawy dla dorosłych, a jak wiadomo - mężczyźni dojrzewają do pewnego wieku, a później już tylko rosną. Tutaj również mamy mnogość wyboru w zależności od zainteresowań. Jeżeli twój ojciec, chłopak, bądź przyjaciel interesuje się II Wojną Światową, to na pewno ucieszyłby się z modelu np. Douglasa DB-7. Bardziej kręci go podróżowanie? Kup mu do złożenia nowoczesny statek wycieczkowy.

Zdjęcie Model w skali 1:200 ORP "Błyskawica" firmy Cobi / INTERIA.PL

Konsola do gier. Prezent na święta dla taty i syna...

Wielu mężczyzn od czasu do czasu lubi się zrelaksować przy grze wideo. Dlatego też dobrym pomysłem na prezent byłaby konsola. Nie trzeba od razu wydawać kroci na najnowsze PlayStation lub Xboksa. Prawdziwy koneser gier wideo doceniłby konsole, które są w stanie odtworzyć gry z jego dzieciństwa. Jeżeli już takowy sprzęt posiada, to zawsze można wybrać dla niego jakąś grę wideo.

Zdjęcie Wspólne granie na konsoli to świetny sposób na spędzanie czasu / 123RF/PICSEL

Opaska sportowa. Prezent na święta dla chłopaka

Doskonałym prezentem dla sportowych zapaleńców będzie opaska sportowa. Są to urządzenia elektroniczne w postaci zegarków, które wyświetlają również parametry zdrowotne. Potrafią liczyć kroki, spalone kalorie, mierzyć tętno i wiele innych. Poszczególne urządzenia różnią się od siebie funkcjami, dlatego też najlepiej jest dobrać je pod preferencje osoby obdarowywanej. To doskonały prezent dla młodych - chłopaka, kolegi czy brata.

Zdjęcie Opaski śledzą każdy nasz ruch, ale także motywują do aktywności / 123RF/PICSEL

Wytrzymały smartfon - doskonały pomysł na prezent dla każdego mężczyzny

Mężczyźni parający się pracą fizyczną często muszą zmieniać telefony ze względu na usterki. Dzisiejsze smartfony są delikatne i upadek nawet z niskiej wysokości może skończyć się pękniętym ekranem. Jednak istnieją smartfony, które przede wszystkim stawiają na wytrzymałość. Doskonale sprawdziłyby się w tym przypadku urządzenia z serii Hammer, CAT i lub Samsung Galaxy Xcover.

Zdjęcie Hammer Explorer Pro / materiały prasowe